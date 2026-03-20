Nuevo choque legal: gobierno de Donald Trump demanda a la Universidad de Harvard

Washington - El Departamento de Justicia presentó el viernes una nueva demanda contra la Universidad de Harvard, alegando que su dirección no abordó el antisemitismo en el campus, creando motivos para que el gobierno congele las subvenciones existentes y solicite el reembolso de las subvenciones ya pagadas.

La demanda, presentada en un tribunal federal de Massachusetts, es otra misiva en una prolongada batalla entre la administración del presidente Donald Trump y la elitista universidad.

“Estados Unidos no puede tolerar ni tolerará estos incumplimientos y presenta esta demanda para obligar a Harvard a cumplir” la ley federal de derechos civiles, escribió el Departamento de Justicia en la demanda, “y para recuperar miles de millones de dólares de subvenciones de los contribuyentes concedidas a una institución discriminatoria”.

Harvard no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. En una demanda anterior, un juez federal dictaminó que el gobierno estaba utilizando acusaciones de antisemitismo como “cortina de humo” para recortar la financiación de la universidad.

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