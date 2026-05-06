Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Imputan a ocho personas por asesinar y quemar a un hombre de 31 años en Ponce en junio 2025

En ese entonces, el cadáver no pudo ser identificado inmediatamente debido al estado en el que se encontró

6 de mayo de 2026 - 6:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En total, se radicaron 37 cargos distintos que van desde asesinato, conspiración, encubrimiento, destrucción de pruebas, entre otros. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Tribunal de Mayagüez encontró causa para arresto contra ocho personas presuntamente vinculadas al asesinato de un hombre de 31 años en junio de 2025 en el residencial El Carmen del mencionado municipio.

Según un comunicado de prensa de la Policía, la investigación arrojó que el cuerpo de John Vadis Rivera fue trasladado al área de Ponce y calcinado.

Por estos hechos se le imputaron cargos a Agustín F. Rodríguez Lotti, Juan Peraza Jiménez, Carlos Ruemmele Torres, Vicmanuel Colon González, José A. Rivera Torres, José M. Santana Valle, Luis O. Rivera Rivera y Geraldo Meléndez Acevedo.

De acuerdo con la pesquisa, la víctima fue citada a un apartamento en el residencial El Carmen, donde fue agredido en diferentes partes del cuerpo hasta quedar inconsciente. Posteriormente, fue apuñalado con un cuchillo, causándole la muerte.

En total, se radicaron 37 cargos distintos que van desde asesinato, conspiración, encubrimiento, destrucción de pruebas, entre otros.

El caso fue presentado ante el juez Luis F. Padilla Galeano, quien encontró causa para arresto en todas las denuncias y fijó una fianza globla de $10,175,000 la cual fue prestada por Meléndez Acevedo, a quien se le asignó una fianza de $25,000 por los cargos en su contra y quedó bajo supervisión electrónica.

“El nivel de violencia y frialdad demostrado en este caso es alarmante, pero también lo es la determinación y capacidad investigativa de nuestros agentes y los fiscales del Departamento de Justicia para esclarecer estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia”, expresó por su parte el superintendente de la Policía, Joseph González.

El cuerpo de Vadis Rivera fue encontrado en en el kilómetro 7.3, en la PR-139, en dirección hacia el Lago Cerrillo en Ponce.

De primera instancia, el cadáver no pudo ser identificado debido a las condiciones en las que se encontró.

Tags
Breaking NewsTribunal de MayagüezAsesinatosPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 6 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: