Imputan a ocho personas por asesinar y quemar a un hombre de 31 años en Ponce en junio 2025

El Tribunal de Mayagüez encontró causa para arresto contra ocho personas presuntamente vinculadas al asesinato de un hombre de 31 años en junio de 2025 en el residencial El Carmen del mencionado municipio.

Según un comunicado de prensa de la Policía, la investigación arrojó que el cuerpo de John Vadis Rivera fue trasladado al área de Ponce y calcinado.

Por estos hechos se le imputaron cargos a Agustín F. Rodríguez Lotti, Juan Peraza Jiménez, Carlos Ruemmele Torres, Vicmanuel Colon González, José A. Rivera Torres, José M. Santana Valle, Luis O. Rivera Rivera y Geraldo Meléndez Acevedo.

De acuerdo con la pesquisa, la víctima fue citada a un apartamento en el residencial El Carmen, donde fue agredido en diferentes partes del cuerpo hasta quedar inconsciente. Posteriormente, fue apuñalado con un cuchillo, causándole la muerte.

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En total, se radicaron 37 cargos distintos que van desde asesinato, conspiración, encubrimiento, destrucción de pruebas, entre otros.

El caso fue presentado ante el juez Luis F. Padilla Galeano, quien encontró causa para arresto en todas las denuncias y fijó una fianza globla de $10,175,000 la cual fue prestada por Meléndez Acevedo, a quien se le asignó una fianza de $25,000 por los cargos en su contra y quedó bajo supervisión electrónica.

“El nivel de violencia y frialdad demostrado en este caso es alarmante, pero también lo es la determinación y capacidad investigativa de nuestros agentes y los fiscales del Departamento de Justicia para esclarecer estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia”, expresó por su parte el superintendente de la Policía, Joseph González.

El cuerpo de Vadis Rivera fue encontrado en en el kilómetro 7.3, en la PR-139, en dirección hacia el Lago Cerrillo en Ponce.