Conocer es crecer: Las distintas voces que hay en un coro
Cada agrupación coral cuenta con una variedad de voces que se complementan entre sí
28 de julio de 2026 - 6:00 AM
28 de julio de 2026 - 6:00 AM
Un coro es un conjunto de personas que cantan simultáneamente una pieza, al unísono o en armonía, ya sea con o sin acompañamiento musical. Una de sus principales características es que cuenta con una variedad de voces que se complementan entre sí. Las voces adultas se clasifican en femeninas y masculinas, dentro de las cuales hay varios tipos:
Fuentes: www.kennedy-center.org y www.rae.es
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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:
Actividad: “El juego de las voces animales”
Duración: 10-15 minutos
Materiales: Ninguno (solo la voz)
Cómo funciona:
Presenta las voces como animales:
Dinámica: El maestro dice un tipo de voz y los niños deben:
Objetivo: Asociar visual y auditivamente los registros vocales de forma lúdica.
Actividad: “El desafío del coro humano”
Duración: 15-20 minutos
Materiales: Papel y lápiz para cada equipo
Cómo funciona:
Formar equipos de seis personas (cada uno representa una voz: soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono, bajo).
La prueba: El maestro proyecta una canción famosa (ej. “Bohemian Rhapsody” o “Hallelujah”).
Cada equipo debe:
Objetivo: Comprender la polifonía, la distribución de roles en el coro y la interdependencia de las voces... con humor incluido.
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