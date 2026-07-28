Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
28 de julio de 2026
82°Lluvias dispersas
NoticiasEl Nuevo Día Educador
Suscriptores
Explicativo
Proporciona el contexto o los antecedentes, definición y detalles de un tema específico.

Conocer es crecer: Las distintas voces que hay en un coro

Cada agrupación coral cuenta con una variedad de voces que se complementan entre sí

28 de julio de 2026 - 6:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En un coro, las voces adultas se clasifican en femeninas y masculinas, dentro de las cuales hay varios tipos. (Suministrada)
Por El Nuevo Día Educador
Nota del editor
Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

Un coro es un conjunto de personas que cantan simultáneamente una pieza, al unísono o en armonía, ya sea con o sin acompañamiento musical. Una de sus principales características es que cuenta con una variedad de voces que se complementan entre sí. Las voces adultas se clasifican en femeninas y masculinas, dentro de las cuales hay varios tipos:

RELACIONADAS
  • Soprano - Es la voz humana de registro más agudo y cae dentro de la clasificación femenina.
  • Mezzosoprano - Cuenta con timbre más grave y rotundo. En su registro, es una voz femenina intermedia entre la de soprano y la de contralto.
  • Contralto - Es la voz femenina de tono más grave.
  • Tenor - Es la voz masculina más aguda.
  • Barítono - Voz media entre la de tenor y la de bajo, es la más común entre los hombres.
  • Bajo – Es la más grave de las voces humanas.

Fuentes: www.kennedy-center.org y www.rae.es

-------------------------------------------------

Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Para escuela elemental

Actividad: “El juego de las voces animales”

Duración: 10-15 minutos

Materiales: Ninguno (solo la voz)

Cómo funciona:

Presenta las voces como animales:

  • Soprano = Pájaro cantor (agudo y brillante)
  • Contralto = Gato ronroneando (grave y cálido)
  • Tenor = Lobo aullando (agudo pero masculino)
  • Bajo = Oso gruñendo (muy grave y potente)

Dinámica: El maestro dice un tipo de voz y los niños deben:

  • Hacer el sonido del animal correspondiente.
  • Poner las manos arriba (agudo) o abajo (grave) según la voz.

Objetivo: Asociar visual y auditivamente los registros vocales de forma lúdica.

Para escuela superior

Actividad: “El desafío del coro humano”

Duración: 15-20 minutos

Materiales: Papel y lápiz para cada equipo

Cómo funciona:

Formar equipos de seis personas (cada uno representa una voz: soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono, bajo).

La prueba: El maestro proyecta una canción famosa (ej. “Bohemian Rhapsody” o “Hallelujah”).

Cada equipo debe:

  • Identificar en tres minutos qué voz lleva la melodía principal en cada momento.
  • Señalar con una tarjeta de color quién “canta” cada parte.
  • Giro divertido: Un miembro del equipo debe cantar (aunque sea tarareando) Su parte asignada mientras los demás hacen las suyas. ¡El caos armónico es parte de la gracia!

Objetivo: Comprender la polifonía, la distribución de roles en el coro y la interdependencia de las voces... con humor incluido.

Tags
El Nuevo Día EducadorBellas ArtesMúsicaEducación
ACERCA DEL AUTOR
El Nuevo Día Educador
El Nuevo Día EducadorArrow Icon
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 28 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: