Cuatro plataformas digitales para ayudar al maestro en la sala de clases

Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, educadores en toda la isla se preparan para la faena buscando materiales y recursos que enriquezcan su labor en el salón.

A continuación, brindamos detalles de cuatro plataformas digitales que te pueden dar ideas, aportar material de referencia y ayudar a desarrollar tus clases.

ENDE App

Desarrollada por docentes para la iniciativa El Nuevo Día Educador (ENDE), es una plataforma educativa que utiliza el archivo histórico del periódico El Nuevo Día como recurso didáctico para la sala de clases, acercando a los estudiantes a los temas del mundo real.

Gracias a una alianza con el Departamento de Educación, alumnos y educadores del sistema público pueden encontrar ENDE App al acceder a Microsoft Teams desde las computadoras en sus planteles. También está disponible para escuelas privadas que así lo soliciten.

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Tiene lecciones para todas las clases medulares (Inglés, Español, Matemáticas, Ciencia y Estudios Sociales), tanto para nivel elemental como para escuela secundaria. Cada lección incluye: guía para el maestro, pruebas, presentaciones en PowerPoint, videos, infografías y actividades prácticas.

Asimismo, cuenta con campañas educativas, desarrolladas en conjunto con auspiciadores como Tres Monjitas, Holsum, Claro, Goya y Walmart, que tocan temas que pueden discutirse durante el periodo de salón hogar, como la industria lechera, la nutrición, el ciberacoso, el valor de compartir en familia y la salud.

La plataforma también brinda acceso al archivo digital de El Nuevo Día, con noticias publicadas desde 2011 hasta el presente, ideal para fortalecer la comprensión lectora, el pensamiento crítico y el análisis contextual.

Escuelas interesadas en más información sobre ENDE App o implementarlo en sus clases, pueden completar el formulario disponible en: https://share.hsforms.com/1YCtHxMAlS86tURx1QMTWjAc6b96.

Plataforma Digital E-STEM

Lanzada este año por el EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico, la Plataforma Digital E-STEM complementa el currículo escolar con 10 módulos interactivos enfocados en STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés).

Trabaja temas tales como: cambio climático, fenómenos meteorológicos y seguridad alimentaria, entre otros. De cada tema hay un módulo para el estudiante y otro para el profesor, así como enlaces, videos y otro material de apoyo.

La plataforma integra tecnología educativa con metodologías innovadoras, facilitando la enseñanza de temas científicos complejos de forma atractiva y contextualizada, indicó Jenny Guevara, directora ejecutiva del EcoExploratorio, Inc., durante su lanzamiento en marzo pasado. Tiene como objetivo apoyar a los educadores a integrar la tecnología, ciencia y sostenibilidad en el salón de clases para el beneficio de los estudiantes.

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Puede encontrar los módulos de la Plataforma Digital E-STEM al acceder a ecoexploratorio.org/e-stem. También puede comunicarse al 787-281-9090 o escribir a info@ecoexploratorio.org.

Directorio Nacional de Bibliotecas de Puerto Rico

Es la primera plataforma digital dedicada a recopilar, integrar y visibilizar las bibliotecas puertorriqueñas en un solo lugar. Fue desarrollada por Libraries Without Borders US (LWB US), en colaboración con la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico (SBPR), el Consorcio de Bibliotecas Metropolitanas (Cobimet) y el Centro de Conservación y Restauración de Puerto Rico (Cencor).

El Directorio Nacional de Bibliotecas de Puerto Rico fue lanzado este año y ofrece acceso libre y actualizado a información esencial sobre casi 200 bibliotecas de la isla: ubicación, horarios, servicios disponibles, recursos tecnológicos, programas comunitarios y descripción de sus espacios. Cuenta con una herramienta que permite buscar por nombre, por municipio o por tipo de biblioteca (especializada, electrónica o comunitaria, entre otros).

Se anunció que próximamente presentará perfiles enriquecidos con imágenes, y recorridos virtuales de las instalaciones, para facilitar que las personas conozcan lo que ofrece cada biblioteca antes de visitarla.

Puede acceder al directorio visitando: www.bibliotecaspr.info .

NASA Space Place

Su misión es inspirar y enriquecer el aprendizaje en línea de niños de nivel elemental sobre el espacio y la Tierra a través de juegos divertidos, actividades prácticas, artículos informativos y videos cortos.

Es una página web producida por el equipo de NASA Space Place en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la agencia espacial estadounidense, en California. Cuenta con material en inglés y español, y recursos para estudiantes, padres y maestros.

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Tienes información sobre ciencia, tecnología, el planeta Tierra, el Sol, el Sistema Solar y el Universo. Cada sección tiene videos y actividades, manualidades y videojuegos que los niños pueden completar.

Además, hay una sección para padres y maestros, con un glosario de términos científicos, afiches imprimibles, ideas de experimentos y otros materiales didácticos y recursos útiles para el salón de clases o la educación en el hogar.