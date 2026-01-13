Maestros se estrenan en plataforma digital de El Nuevo Día Educador

Guaynabo - “Es una mezcla de conocimiento histórico e innovación porque incorpora el periódico con la tecnología”.

Así describió Jahdiel Ortiz Nieves, maestro de Música de la Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas Sotero Figueroa, en San Juan, la nueva plataforma digital de El Nuevo Día Educador (ENDE), disponible gratis para estudiantes y maestros de escuelas públicas de toda la isla a través de la aplicación Microsoft Teams.

Ortiz Nieves hizo sus expresiones durante el evento Coffee Break con ENDE, en donde, a un grupo de maestros de la zona metropolitana, se les presentó la plataforma digital ENDE App y se les enseñó cómo utilizarla en sus salones de clase.

ENDE App, que se accede a través de Teams desde las computadoras en las escuelas, cuenta con cuatro lecciones por materia (Inglés, Español, Matemáticas, Ciencia y Estudios Sociales) y por nivel (elemental y superior), informó a los maestros Sharylee Fernández González, coordinadora de El Nuevo Día Educador. Las lecciones cuentan con guía para el maestro, preprueba y posprueba, presentaciones en PowerPoint, videos, infografías y actividades prácticas.

Asimismo, incluye campañas educativas, desarrolladas en conjunto con auspiciadores como Tres Monjitas, Holsum, Claro, Goya y Walmart, que abordan temas que pueden utilizarse en todos los grados y discutirse durante el periodo de salón hogar, como la industria lechera, la nutrición, el ciberacoso, el valor de compartir en familia y la salud.

Mariemma López, directora de El Nuevo Día Educador, resaltó que tanto las lecciones por materia como las campañas educativas fueron creadas por docentes.

Como ENDE App integra el uso del contenido noticioso al desarrollo de destrezas de investigación, comprensión de lectura y pensamiento crítico, la plataforma cuenta con acceso al archivo digital de El Nuevo Día, con noticias publicadas desde 2011 hasta el presente. También brinda acceso al vertical de ENDE en la página web www.elnuevodia.com/el-nuevo-dia-educador/ .

Fernández González enseñó a los docentes cómo inscribirse en la plataforma y cómo crear los perfiles de usuario a sus estudiantes para brindarles acceso a ENDE App. La herramienta permite a los educadores asignarles lecciones a los alumnos, quienes se enteran mediante una notificación.

En el archivo digital o ePaper, los estudiantes pueden buscar noticias por tema, así como imprimirlas, descargarlas y compartirlas. Además, el ePaper permite al alumno escuchar la noticia en vez de leerla o puede verla traducida al inglés.

Durante el evento denominado Coffee Break con El Nuevo Día Educador, a maestros de distintas escuelas se les enseñó cómo utilizar la plataforma ENDE App, que cuenta con lecciones y materiales para complementar sus clases. (Carlos Rivera Giusti)

“Creo que es una buena herramienta que tiene mucho potencial”, expresó Ortiz Nieves, durante el evento, que tuvo lugar en diciembre, en las instalaciones de GFR Media (empresa que publica El Nuevo Día y Primera Hora), en Guaynabo. El maestro de Música dijo que utilizaría el ePaper para exponer a sus alumnos a artículos sobre la música y las artes.

Para Nicole Merced Robles, maestra de Ciencias de la Escuela Rosalina Caraballo de Guaynabo, ENDE App puede ser útil para que “los estudiantes fortalezcan la base científica y puedan buscar información accesible y confiable para sus proyectos de feria científica”. También opinó que la plataforma “es fácil de navegar y tiene mucho espacio para el docente poder llevar la clase a su paso, dependiendo del grupo”.

Con ella, coincidió Yajaira Villanueva Acevedo, maestra de Ciencias de la Familia y Consumidor de Educación Especial de la Escuela Gabriela Mistral, en San Juan, quien dijo que la plataforma es fácil de usar. “Lo más que me llamó la atención fueron las campañas educativas porque abordan temas como la industria lechera, el origen de los alimentos y la nutrición, que yo abordo en mis clases”, añadió, durante la actividad, que contó con la presencia de Rafael Lama Bonilla, principal oficial ejecutivo de GFR Media.