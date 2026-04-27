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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a motorista en el expreso PR-30 en Las Piedras

La Policía indicó que el cuerpo presentaba varias heridas de bala

27 de abril de 2026 - 2:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Homicidios de San Juan, ocupó como evidencia tres casquillos de rifle AK-47 y otros tres adicionales deformados. (Archivo)
Hasta este domingo, la Policía había reportado 149 asesinatos en lo que va de este año, siete más que los 142 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía en la tarde de este lunes, en Las Piedras.

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Los hechos fueron reportados a eso de la 1:53 p.m., en la PR-183, debajo del puente del expreso PR-30.

De acuerdo con la información preliminar de la Uniformada, un hombre fue encontrado sin vida en una motora. El cuerpo presentaba varias heridas de bala, añadió la Oficina de Prensa de la Comandancia Policía para la región de Humacao.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales se dirigía a la escena para hacerse cargo de la pesquisa.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 149 asesinatos en lo que va de este año; siete más que los 142 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsAsesinatosLas Piedras
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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