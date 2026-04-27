Asesinan a motorista en el expreso PR-30 en Las Piedras
La Policía indicó que el cuerpo presentaba varias heridas de bala
27 de abril de 2026 - 2:13 PM
27 de abril de 2026 - 2:13 PM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía en la tarde de este lunes, en Las Piedras.
Los hechos fueron reportados a eso de la 1:53 p.m., en la PR-183, debajo del puente del expreso PR-30.
De acuerdo con la información preliminar de la Uniformada, un hombre fue encontrado sin vida en una motora. El cuerpo presentaba varias heridas de bala, añadió la Oficina de Prensa de la Comandancia Policía para la región de Humacao.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales se dirigía a la escena para hacerse cargo de la pesquisa.
Hasta este domingo, la Policía había reportado 149 asesinatos en lo que va de este año; siete más que los 142 registrados a la misma fecha en el 2025.
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