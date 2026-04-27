Asesinan a motorista en el expreso PR-30 en Las Piedras

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía en la tarde de este lunes, en Las Piedras.

Los hechos fueron reportados a eso de la 1:53 p.m., en la PR-183, debajo del puente del expreso PR-30.

De acuerdo con la información preliminar de la Uniformada, un hombre fue encontrado sin vida en una motora. El cuerpo presentaba varias heridas de bala, añadió la Oficina de Prensa de la Comandancia Policía para la región de Humacao.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales se dirigía a la escena para hacerse cargo de la pesquisa.