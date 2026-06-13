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De niveles irregulares a tres hallazgos: así se identificó la avería del Superacueducto

La AAA comenzó a detectar variaciones, pero no fue hasta el jueves que confirmó la ubicación de la fuga en Bayamón

13 de junio de 2026 - 2:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La AAA informó el sábado que identificó una tercera avería en la línea de transmisión del Superacueducto en Bayamón. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Desde niveles fuera de la norma en un tanque de Toa Baja hasta el hallazgo de tres puntos de interés en una tubería de 72 pulgadas en Bayamón, la avería del Superacueducto ha evolucionado durante la última semana en una reparación compleja para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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La corporación pública informó este sábado que brigadas especializadas evalúan el tercer punto detectado en la línea de transmisión para determinar la magnitud del daño, el alcance de las reparaciones adicionales y si será necesario extender el tiempo de reparación inicialmente estimado hasta el lunes.

¿Cómo se desarrolló la avería y qué ha dicho la AAA hasta ahora? A continuación, un repaso de los principales eventos.

1

Sábado, 6 de junio

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, y el presidente ejecutivo de la AAA, el ingeniero Luis González Delgado. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
El presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, indicó que la corporación pública comenzó a detectar desde este día niveles fuera de la norma en sus tanques, particularmente en el tanque de reserva de Toa Baja. A partir de entonces, personal de la AAA y de la empresa que administra el Superacueducto inició una revisión de la línea de aproximadamente 40 millas de tuberías que se extiende desde Arecibo hasta el área de Bayamón, con el propósito de validar si existía alguna falla en el sistema.
2

Jueves, 11 de junio

Zona donde se reportó la avería. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Aunque la AAA comenzó a detectar desde el sábado diferencias en los valores del Superacueducto, no fue hasta el jueves que informó públicamente sobre la avería, luego de que, según González Delgado, se confirmara la ubicación exacta de la fuga que ha restado presión al sistema. El funcionario indicó que el punto fue identificado con apoyo del Municipio de Bayamón, que suplió drones de seguridad para inspeccionar la línea. Ese mismo día, tras el anuncio de la corporación pública sobre la interrupción del servicio, ciudadanos en los municipios afectados comenzaron a abastecerse de agua ante el impacto que tendría el cierre de la línea para permitir los trabajos de reparación.
3

Mañana del viernes, 12 de junio

Trabajos en el superacueducto que afectan entre 110,000 a 112,000 abonados (Carlos Rivera Giusti/Staff)
En horas de la madrugada del viernes, la AAA comenzó los trabajos de reparación tras interrumpir el flujo de agua producido en la planta de filtros Antonio Santiago Vázquez, en Arecibo, para permitir las labores en seco en el cauce del río Bayamón. Inicialmente, González Delgado indicó que la reparación de la primera rotura, ubicada en una junta que conecta tuberías de 72 pulgadas, podría tomar entre 12 y 16 horas, aunque advirtió que el estimado podía variar dependiendo de lo que encontraran durante la intervención.
4

Tarde del viernes, 12 de junio

El presidente ejecutivo afirmó que la prioridad de la corporación pública es realizar una reparación “completa y responsable” que garantice la estabilidad y confiabilidad del sistema. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Ese mismo día, durante la tarde, la corporación pública informó que había identificado un segundo punto de interés en la misma línea del Superacueducto. Tras excavar el área, la AAA encontró que otra junta, aguas abajo, también estaba afectada. A raíz de ese hallazgo, González Delgado estimó que los trabajos podrían extenderse hasta el lunes, sujeto a que no surgieran inconvenientes adicionales durante la reparación.
5

Sábado, 13 de junio

Zona donde se identificó una tercera avería. (Suministrada)
Durante la madrugada del sábado, mientras personal técnico realizaba labores de soldadura en la línea de transmisión de 72 pulgadas, la AAA detectó un tercer punto de interés en la misma tubería del Superacueducto, en Bayamón. González Delgado informó que brigadas especializadas evalúan el nuevo hallazgo para determinar la magnitud del daño, el alcance de las reparaciones adicionales y si será necesario extender el tiempo de reparación inicialmente estimado hasta el lunes.

La corporación pública tiene previsto ofrecer una actualización a las 4:30 p.m. de este sábado sobre el progreso de las labores y los próximos pasos en la reparación.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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