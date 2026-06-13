De niveles irregulares a tres hallazgos: así se identificó la avería del Superacueducto
La AAA comenzó a detectar variaciones, pero no fue hasta el jueves que confirmó la ubicación de la fuga en Bayamón
13 de junio de 2026 - 2:18 PM
13 de junio de 2026 - 2:18 PM
Desde niveles fuera de la norma en un tanque de Toa Baja hasta el hallazgo de tres puntos de interés en una tubería de 72 pulgadas en Bayamón, la avería del Superacueducto ha evolucionado durante la última semana en una reparación compleja para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
La corporación pública informó este sábado que brigadas especializadas evalúan el tercer punto detectado en la línea de transmisión para determinar la magnitud del daño, el alcance de las reparaciones adicionales y si será necesario extender el tiempo de reparación inicialmente estimado hasta el lunes.
¿Cómo se desarrolló la avería y qué ha dicho la AAA hasta ahora? A continuación, un repaso de los principales eventos.
La corporación pública tiene previsto ofrecer una actualización a las 4:30 p.m. de este sábado sobre el progreso de las labores y los próximos pasos en la reparación.
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