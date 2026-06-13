De niveles irregulares a tres hallazgos: así se identificó la avería del Superacueducto

1 Sábado, 6 de junio El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, y el presidente ejecutivo de la AAA, el ingeniero Luis González Delgado. ( Carlos Rivera Giusti/Staff ) El presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, indicó que la corporación pública comenzó a detectar desde este día niveles fuera de la norma en sus tanques, particularmente en el tanque de reserva de Toa Baja. A partir de entonces, personal de la AAA y de la empresa que administra el Superacueducto inició una revisión de la línea de aproximadamente 40 millas de tuberías que se extiende desde Arecibo hasta el área de Bayamón, con el propósito de validar si existía alguna falla en el sistema.

2 Jueves, 11 de junio Zona donde se reportó la avería. ( Carlos Rivera Giusti/Staff ) Aunque la AAA comenzó a detectar desde el sábado diferencias en los valores del Superacueducto, no fue hasta el jueves que informó públicamente sobre la avería, luego de que, según González Delgado, se confirmara la ubicación exacta de la fuga que ha restado presión al sistema. El funcionario indicó que el punto fue identificado con apoyo del Municipio de Bayamón, que suplió drones de seguridad para inspeccionar la línea. Ese mismo día, tras el anuncio de la corporación pública sobre la interrupción del servicio, ciudadanos en los municipios afectados comenzaron a abastecerse de agua ante el impacto que tendría el cierre de la línea para permitir los trabajos de reparación.

3 Mañana del viernes, 12 de junio Trabajos en el superacueducto que afectan entre 110,000 a 112,000 abonados ( Carlos Rivera Giusti/Staff ) En horas de la madrugada del viernes, la AAA comenzó los trabajos de reparación tras interrumpir el flujo de agua producido en la planta de filtros Antonio Santiago Vázquez, en Arecibo, para permitir las labores en seco en el cauce del río Bayamón. Inicialmente, González Delgado indicó que la reparación de la primera rotura, ubicada en una junta que conecta tuberías de 72 pulgadas, podría tomar entre 12 y 16 horas, aunque advirtió que el estimado podía variar dependiendo de lo que encontraran durante la intervención.

4 Tarde del viernes, 12 de junio El presidente ejecutivo afirmó que la prioridad de la corporación pública es realizar una reparación “completa y responsable” que garantice la estabilidad y confiabilidad del sistema. ( Carlos Rivera Giusti/Staff ) Ese mismo día, durante la tarde, la corporación pública informó que había identificado un segundo punto de interés en la misma línea del Superacueducto. Tras excavar el área, la AAA encontró que otra junta, aguas abajo, también estaba afectada. A raíz de ese hallazgo, González Delgado estimó que los trabajos podrían extenderse hasta el lunes, sujeto a que no surgieran inconvenientes adicionales durante la reparación.