Lo amenazaron con un machete y un cuchillo: reportan un “carjacking” en Moca

Dos adultos y un menor fueron víctimas de un "carjacking" en la noche de ayer, domingo en Moca, informó la Policía.

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 9:27 p.m., en el estacionamiento del coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo, ubicado en la calle Monseñor J. Torres del barrio Pueblo.

Según la Uniformada, el perjudicado alegó que se encontraba en su vehículo junto a su pareja y un menor de edad cuando “se le acercaron dos individuos, uno armado con un cuchillo y el otro con un machete”.

Agregó que, “mediante amenaza e intimidación, lo despojaron de su vehículo Toyota, Corolla, del año 2012, color gris obscuros”.

“Relacionado a estos hechos no se reportaron personas heridas”, apuntó.

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El vehículo fue abandonado y posteriormente recuperado por el agente Carril, en la carretera PR-125, sector Parcelas Acevedo en Moca.

EL agente Edgardo Carril, adscrito al Distrito de Moca, investigó el caso preliminarmente y lo refirió a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.