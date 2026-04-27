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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lo amenazaron con un machete y un cuchillo: reportan un “carjacking” en Moca

El perjudicado estaba acompañado de su pareja y un menor de edad

27 de abril de 2026 - 7:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Uniformada también recibió dos querellas de vehículos hurtados en Carolina. (GFR Media)
Hasta este sábado, la Policía había reportado 39 "carjackings" en lo que va de este año, 25 menos que los 64 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos adultos y un menor fueron víctimas de un "carjacking" en la noche de ayer, domingo en Moca, informó la Policía.

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El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 9:27 p.m., en el estacionamiento del coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo, ubicado en la calle Monseñor J. Torres del barrio Pueblo.

Según la Uniformada, el perjudicado alegó que se encontraba en su vehículo junto a su pareja y un menor de edad cuando “se le acercaron dos individuos, uno armado con un cuchillo y el otro con un machete”.

Agregó que, “mediante amenaza e intimidación, lo despojaron de su vehículo Toyota, Corolla, del año 2012, color gris obscuros”.

“Relacionado a estos hechos no se reportaron personas heridas”, apuntó.

El vehículo fue abandonado y posteriormente recuperado por el agente Carril, en la carretera PR-125, sector Parcelas Acevedo en Moca.

EL agente Edgardo Carril, adscrito al Distrito de Moca, investigó el caso preliminarmente y lo refirió a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 39 “carjackings” en lo que va de este año, 25 menos que los 64 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsCarjackingCarjackingsMocaPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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