Investigan muerte de un adulto mayor en una megatienda en Carolina

La Policía investiga la muerte de un adulto mayor que habría sido baleado por un guardia de seguridad en una tienda Walmart, a eso de la 1:58 p.m. del domingo, en el centro comercial Plaza Escorial, en Carolina.

Según un informe preliminar, el hombre supuestamente entró al centro comercial con un “objeto punzante” e intentó agredir a varias personas antes de ser baleado por el guardia, quien presuntamente buscaba repeler el ataque.

La información llegó por medio de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 y, cuando llegaron los agentes de la Uniformada, encontraron al hombre baleado en la entrada de la tienda, indicó la Oficina de Prensa del Cuartel General de la Policía, en Hato Rey.

Por su parte, el teniente José Padín, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, confirmó que el occiso “recibió unos disparos por parte de un guardia de seguridad de la institución”.

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El occiso no ha sido identificado, pero fue descrito como un adulto mayor de entre 60 a 78 años de edad.