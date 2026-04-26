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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan muerte de un adulto mayor en una megatienda en Carolina

La Policía indicó que el hombre, de unos 60 a 78 años, aparentemente falleció baleado por un guardia de seguridad

26 de abril de 2026 - 2:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se levantaron como evidencia varios casquillos de bala calibre .40. (archivo)
El occiso no ha sido identificado, pero fue descrito como un adulto mayor de entre 60 a 78 años de edad.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga la muerte de un adulto mayor que habría sido baleado por un guardia de seguridad en una tienda Walmart, a eso de la 1:58 p.m. del domingo, en el centro comercial Plaza Escorial, en Carolina.

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Según un informe preliminar, el hombre supuestamente entró al centro comercial con un “objeto punzante” e intentó agredir a varias personas antes de ser baleado por el guardia, quien presuntamente buscaba repeler el ataque.

La información llegó por medio de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 y, cuando llegaron los agentes de la Uniformada, encontraron al hombre baleado en la entrada de la tienda, indicó la Oficina de Prensa del Cuartel General de la Policía, en Hato Rey.

Por su parte, el teniente José Padín, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, confirmó que el occiso “recibió unos disparos por parte de un guardia de seguridad de la institución”.

El occiso no ha sido identificado, pero fue descrito como un adulto mayor de entre 60 a 78 años de edad.

Agentes adscritos a la División de Homicidios de Carolina y el fiscal de turno están a cargo la pesquisa.

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Policía de Puerto RicoAsesinatosBreaking News
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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