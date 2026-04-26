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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Choque grave con motora en Mayagüez deja a dos menores de 12 años heridos

La Policía indicó que fueron transportados para ser atendidos en el Centro Médico en Río Piedras

26 de abril de 2026 - 9:43 AM

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Oficiales de las divisiones de Patrulla de Carreteras y de Servicios Técnicos se hicieron cargo de la investigación. (DAVID VILLAFANE/STAFF)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos menores de 12 años sufrieron heridas de gravedad tras un choque vehicular en la noche de ayer, sábado, en Mayagüez, informó la Policía.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 9:25 p.m., en la intersección de la carretera PR-2 con la calle Carolina.

De acuerdo con la División Patrulla Carreteras de Mayagüez, el incidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo Nissan Rogue rojo del 2017 transitaba en dirección de Mayagüez a Hormigueros.

Según la Policía, al llegar a la intersección mencionada, el conductor del auto “no se detiene ante el semáforo rojo, provocando que fuera impactado por su lado izquierdo” por un menor de 12 años que conducía “una Motora Yongkong JIayve 150, color anaranjada blanca y negra, sin tablilla, ya que no esta registrada”.

El informe policiaco indica que en la motora viajaba como pasajera otra menor de 12 años.

Ambos niños abordo de la motora resultaron heridos, por lo que “fueron transportados a un hospital del área para recibir atención medica” se encontró que uno de los menores tenía “múltiples traumas en la cabeza”.

Los dos jóvenes fueron trasladados para recibir “atención especializada” en el Centro Médico de Río Piedras, apuntó la Policía, que describió la condición de ambos como “delicada”.

Mientras, el conductor del auto arrojó .000% de alcohol en la prueba de aliento.

En la escena, la fiscal Liza Juarbe instruyó tomar fotos y medidas, además de ocupar el vehículo para fines de peritaje.

Oficiales de las divisiones de Patrulla de Carreteras y de Servicios Técnicos se hicieron cargo de la investigación.

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Choque de autosAccidentes de TránsitoPolicía de Puerto RicoBreaking NewsMayagüez
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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