Asesinan a dos hombres a tiros en Guaynabo y Arecibo

Dos hombres fueron a asesinados en circunstancias que la Policía investiga por separado desde la noche de ayer, sábado, y esta madrugada en Guaynabo y Arecibo.

El primero de los dos casos fue reportado a eso de las 11:53 p.m., cerca de un colmado ubicado la carretera PR-833, en el barrio Guaraguao, en Guaynabo.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala.

Cuando llegaron los oficiales, la víctima presentaba heridas de bala y no tenía signos vitales.

El occiso fue identificado como Manueli Vargas Camacho. de 49 años y residente de Guaynabo.

Mientras, el segundo caso fue reportado a eso de las 1:17 a.m. del domingo, cerca de un negocio en la carretera PR-2 en Arecibo.

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Tras una llamada al 9-1-1, los agentes llegaron a la escena y encontraron a un hombre de 30 años con heridas de bala y sin signos de vida.

Cada uno de los casos fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía.