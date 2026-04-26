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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a dos hombres a tiros en Guaynabo y Arecibo

La Policía reportó que ambos incidentes ocurrieron, por separado, cerca de negocios

26 de abril de 2026 - 6:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se ocuparon más de 30 casquillos de calibre .40. (Archivo)
Hasta este sábado, la Policía había reportado 149 asesinatos en lo que va de este año, siete más que los 142 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos hombres fueron a asesinados en circunstancias que la Policía investiga por separado desde la noche de ayer, sábado, y esta madrugada en Guaynabo y Arecibo.

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El primero de los dos casos fue reportado a eso de las 11:53 p.m., cerca de un colmado ubicado la carretera PR-833, en el barrio Guaraguao, en Guaynabo.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala.

Cuando llegaron los oficiales, la víctima presentaba heridas de bala y no tenía signos vitales.

El occiso fue identificado como Manueli Vargas Camacho. de 49 años y residente de Guaynabo.

Mientras, el segundo caso fue reportado a eso de las 1:17 a.m. del domingo, cerca de un negocio en la carretera PR-2 en Arecibo.

Tras una llamada al 9-1-1, los agentes llegaron a la escena y encontraron a un hombre de 30 años con heridas de bala y sin signos de vida.

Cada uno de los casos fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 149 asesinatos en lo que va de este año, siete más que los 142 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Policía de Puerto RicoGuaynaboAreciboAsesinatosBreaking News
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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