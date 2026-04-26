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Motorista de 43 años fallece tras accidente en Moca

La Policía indicó que el conductor perdió la vida en el acto a consecuencia de las heridas

26 de abril de 2026 - 10:26 AM

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La División de Tránsito de la Policía en la zona investiga si la causa del choque fue el exceso de velocidad y reveló que el área del accidente es extensa y con poca iluminación. (jose.candelaria@gfrmedia.com)
La División de Tránsito de la Policía en la zona investiga si la causa del choque fue el exceso de velocidad y reveló que el área del accidente es extensa y con poca iluminación. (jose.candelaria@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un motorista falleció tras accidentarse en en la noche del sábado en Moca, informó la Policía.

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El caso fue reportado a eso de las 9:20 p.m., en el kilómetro 6.3 de la PR-110, en el barrio María.

De acuerdo con el informe policíaco, “Derlin Carrero Concepción de 43 años y residente de Aguada, conducía una motora Taizhou, Qianxin Co Develery, color negra, del año 2023″.

Según la Uniformada, transitaba “a una velocidad mayor a la permitida por ley, dando lugar a que por tal motivo perdiera el control y dominio del manubrio.

El comunicado de la Policía explicó que se salió “de la vía de rodaje hacia la derecha e impactando con la parte frontal de la motora una roca que se encontraba en el área verde. Debido al impacto, Carrero Concepción salió expulsado de la motora, resultando con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto”.

El agente Nolbin Lorenzo Chaparro, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras Aguadilla, y el fiscal Shaquille Mercado tienen a su cargo la investigación.

Hasta ayer, sábado, la Policía había reportado 70 muertes en accidentes de tránsito, 17 menos que los 87 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoMocaAccidentes de Tránsito
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