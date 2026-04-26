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Manténgase hidratado: esperan índices de calor sobre los 100 grados Fahrenheit

Alertan sobre riesgo moderado de corrientes marinas peligrosas en playas de la costa norte de Puerto Rico

26 de abril de 2026 - 7:42 AM

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El SNM indicó que los índices de calor se sentirá más en las zonas costeras y urbanas. (Ross D. Franklin)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan recomendó precauciones ante la expectativa de un domingo caluroso en Puerto Rico.

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De acuerdo con la agencia federal, para hoy se esperan “temperaturas sobre lo normal, con índices de calor en o sobre los 100 grados Fahrenheit, especialmente en las áreas costeras y urbanas”.

“Aunque no se espera una amenaza significativa”, el SNM recomendó: “Manténgase hidratado y tome descansos”.

Mientras, indicó que aumentaría la probabilidad del desarrollo de aguaceros con tronadas en horas de la tarde y en los primeros días de la semana.

“Un patrón relativamente tranquilo persistirá para esta noche, similar al de los últimos días. Se esperan chubascos aislados a dispersos que continuarán afectando el este de Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las aguas circundantes, a medida que una banda de chubascos se desplace hacia el norte”, indicó el SNM.

Agregó que en otras zonas “la actividad (de lluvia) se mantendrá limitada, con solo desarrollos aislados. La convección seguirá siendo superficial debido al aire algo más seco en altura, a pesar de la suficiente humedad en niveles bajos. Los vientos serán ligeros a suaves, ocasionalmente moderados en áreas localizadas, del este-sureste al sur, impulsados ​​por la alta presión sobre el Atlántico, con variaciones locales de brisa marina".

Sin embargo, destacó que “se prevé una transición hacia un patrón más húmedo y activo a partir del lunes y hasta el martes”.

“La humedad se intensificará, propiciando chubascos y tormentas aisladas más frecuentes y de mayor intensidad. Con vientos de ligeros a moderados, la actividad se desplazará lentamente, permitiendo que los chubascos y las tronadas persistan durante más tiempo en las zonas afectadas”, agregó.

En cuanto a las condiciones del mar para hoy domingo, el SNM informó que hay un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas de la costa norte de Puerto Rico.

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