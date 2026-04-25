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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buen tiempo este sábado, pero aumentará el riesgo de inundaciones desde el domingo

Además, se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas

25 de abril de 2026 - 8:26 AM

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El meteorólogo exhortó al público a mantenerse atento a cualquier cambio en los pronósticos. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra nueva sección de El Tiempo, en la cual podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Aunque este sábado estará marcado por condiciones mayormente estables y poca actividad de lluvia, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que el panorama podría cambiar a partir del domingo, cuando aumentará la humedad y crecerá el riesgo de inundaciones hacia el inicio de la semana laboral.

El meteorólogo Manuel Ramos, del SNM, indicó que para este sábado se espera “buen tiempo” en gran parte de Puerto Rico, con una probabilidad de lluvia de 30% o menos durante la mañana.

En horas de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará a cerca de un 60%, aunque se anticipa que sea en forma de aguaceros dispersos y aislados, principalmente en sectores del norte-central y noreste de la isla.

“No se espera un riesgo de inundaciones”, sostuvo Ramos, al señalar que los modelos apuntan a actividad limitada y localizada.

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En cuanto a las condiciones marítimas, advirtió que permanece un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas del norte y este de Puerto Rico, así como en Vieques y Culebra, debido a pulsos leves de marejada que podrían generar corrientes peligrosas en zonas de olas rompientes.

El meteorólogo exhortó al público a mantenerse atento a cualquier cambio en los pronósticos.

Por otro lado, advirtió que los vientos del sur comenzarán a elevar las temperaturas en los próximos días, especialmente desde el domingo, cuando los índices de calor podrían fluctuar entre los 100 y 106 grados Fahrenheit, condiciones que podrían impactar a comunidades vulnerables.

Asimismo, se espera que la actividad de lluvia aumente el domingo nuevamente, mientras un incremento en la humedad elevará el riesgo de inundaciones a partir del inicio de la semana laboral.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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