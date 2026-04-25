Buen tiempo este sábado, pero aumentará el riesgo de inundaciones desde el domingo

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Aunque este sábado estará marcado por condiciones mayormente estables y poca actividad de lluvia, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que el panorama podría cambiar a partir del domingo, cuando aumentará la humedad y crecerá el riesgo de inundaciones hacia el inicio de la semana laboral.

El meteorólogo Manuel Ramos, del SNM, indicó que para este sábado se espera “buen tiempo” en gran parte de Puerto Rico, con una probabilidad de lluvia de 30% o menos durante la mañana.

En horas de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará a cerca de un 60%, aunque se anticipa que sea en forma de aguaceros dispersos y aislados, principalmente en sectores del norte-central y noreste de la isla.

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“No se espera un riesgo de inundaciones”, sostuvo Ramos, al señalar que los modelos apuntan a actividad limitada y localizada.

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En cuanto a las condiciones marítimas, advirtió que permanece un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas del norte y este de Puerto Rico, así como en Vieques y Culebra, debido a pulsos leves de marejada que podrían generar corrientes peligrosas en zonas de olas rompientes.

El meteorólogo exhortó al público a mantenerse atento a cualquier cambio en los pronósticos.

Por otro lado, advirtió que los vientos del sur comenzarán a elevar las temperaturas en los próximos días, especialmente desde el domingo, cuando los índices de calor podrían fluctuar entre los 100 y 106 grados Fahrenheit, condiciones que podrían impactar a comunidades vulnerables.