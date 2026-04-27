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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a sexagenario baleado en una megatienda en Carolina

Las autoridades continuaban investigando si, en efecto, se trató de un incidente de legítima defensa

27 de abril de 2026 - 9:16 AM

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Los hechos fueron reportados a eso de las 2:00 de la tarde de ayer, domingo, en la tienda Walmart ubicada en el centro comercial Plaza Escorial en Carolina. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Investigadores de la Policía verificarán este lunes las grabaciones de cámaras de seguridad para corroborar si la muerte de un hombre de 68 años baleado en la entrada de una tienda Walmart en Carolina fue un caso de legítima defensa por parte de un guardia de seguridad.

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La inspectora Mabel Olivera, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, informó que esperan recibir durante este lunes las imágenes de parte del establecimiento ubicado en el centro comercial Plaza Escorial.

Asimismo, en un informe de novedades que la Uniformada emitió en la tarde del lunes, el occiso fue identificado como Hendrick Seda Márquez, residente de San Juan.

Más temprano, Olivera había comentado que el hombre no contaba con expediente criminal ni está asociado con algún diagnóstico de salud mental.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:00 de la tarde de ayer, domingo, cuando el establecimiento tenía muchos clientes, como de costumbre, según Olivera.

Mientras, sostuvo que la determinación de defensa propia “va a surgir como resultado de la investigación. Hay que darle espacio porque tenemos que revisar toda la prueba y las entrevistas de los empleados”.

Un adulto mayor falleció tras ser baleado por un guardia de seguridad en Walmart de Plaza Escorial, Carolina.El suceso fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de la 1:58 p.m.El guardia de seguridad habría disparado con su arma de reglamento.
1 / 11 | Desde la escena: Policía investiga la muerte de un adulto mayor en megatienda de Carolina. Un adulto mayor falleció tras ser baleado por un guardia de seguridad en Walmart de Plaza Escorial, Carolina. - Ramón “Tonito” Zayas

“Tenemos información preliminar de que en el área del servicio al cliente había mostrado una navaja”, indicó Olivera a El Nuevo Día.

De momento, la oficial no pudo detallar para qué específicamente el hombre había acudido a esa área de la tienda. Dijo que el sexagenario “se va y aparentemente alertaron de que le dieran seguimiento”.

“El guardia le da seguimiento hasta que llega al estacionamiento de impedidos”, añadió. “Ahí entendemos que se pudo haber percatado de que el guardia de seguridad lo estaba siguiendo. Y ahí hubo una... interacción entre ellos y el individuo iba para encima con el arma”.

“Entonces, el guardia de seguridad retrocede y el individuo sigue para encima con el arma en la mano, empuñada”, abundó. “El guardia continúa en retroceso hasta llegar al área de la entrada de la parte del supermercado y jardinería del Walmart. Ahí es que (el guardia) le realiza los disparos al caballero”.

La oficial señaló que “hoy se van a entrevistar a parte de los empleados de Walmart para ser entrevistados. Hoy nos entregan (los vídeos de) las cámaras y vamos a tener un cuadro claro de lo que ocurrió”.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsWalmartCarolina
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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