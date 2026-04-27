Identifican a sexagenario baleado en una megatienda en Carolina

Investigadores de la Policía verificarán este lunes las grabaciones de cámaras de seguridad para corroborar si la muerte de un hombre de 68 años baleado en la entrada de una tienda Walmart en Carolina fue un caso de legítima defensa por parte de un guardia de seguridad.

La inspectora Mabel Olivera, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, informó que esperan recibir durante este lunes las imágenes de parte del establecimiento ubicado en el centro comercial Plaza Escorial.

Asimismo, en un informe de novedades que la Uniformada emitió en la tarde del lunes, el occiso fue identificado como Hendrick Seda Márquez, residente de San Juan.

Más temprano, Olivera había comentado que el hombre no contaba con expediente criminal ni está asociado con algún diagnóstico de salud mental.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:00 de la tarde de ayer, domingo, cuando el establecimiento tenía muchos clientes, como de costumbre, según Olivera.

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Mientras, sostuvo que la determinación de defensa propia “va a surgir como resultado de la investigación. Hay que darle espacio porque tenemos que revisar toda la prueba y las entrevistas de los empleados”.

1 / 11 | Desde la escena: Policía investiga la muerte de un adulto mayor en megatienda de Carolina. Un adulto mayor falleció tras ser baleado por un guardia de seguridad en Walmart de Plaza Escorial, Carolina. - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 11 Desde la escena: Policía investiga la muerte de un adulto mayor en megatienda de Carolina Un adulto mayor falleció tras ser baleado por un guardia de seguridad en Walmart de Plaza Escorial, Carolina. Ramón “Tonito” Zayas Compartir

“Tenemos información preliminar de que en el área del servicio al cliente había mostrado una navaja”, indicó Olivera a El Nuevo Día.

De momento, la oficial no pudo detallar para qué específicamente el hombre había acudido a esa área de la tienda. Dijo que el sexagenario “se va y aparentemente alertaron de que le dieran seguimiento”.

“El guardia le da seguimiento hasta que llega al estacionamiento de impedidos”, añadió. “Ahí entendemos que se pudo haber percatado de que el guardia de seguridad lo estaba siguiendo. Y ahí hubo una... interacción entre ellos y el individuo iba para encima con el arma”.

“Entonces, el guardia de seguridad retrocede y el individuo sigue para encima con el arma en la mano, empuñada”, abundó. “El guardia continúa en retroceso hasta llegar al área de la entrada de la parte del supermercado y jardinería del Walmart. Ahí es que (el guardia) le realiza los disparos al caballero”.