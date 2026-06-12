Ataque armado en Texas: presunto tirador muere tras enfrentamiento con la Policía
Las autoridades confirmaron que una víctima falleció y al menos otras nueve personas resultaron heridas
12 de junio de 2026 - 12:32 PM
12 de junio de 2026 - 12:32 PM
Un tirador que abrió fuego en la ciudad de Midland, en el oeste de Texas, murió este viernes tras un enfrentamiento con la Policía luego de un ataque que dejó una persona muerta y al menos otras nueve heridas, informaron las autoridades municipales.
La Policía de Midland indicó que la situación de tirador activo concluyó varias horas después de que comenzaran los disparos en una zona de la ciudad y culminaran en las inmediaciones de un hospital veterinario.
Las autoridades no informaron de inmediato cómo murió el sospechoso.
Andrea Mendias relató que escuchó lo que pareció ser una pequeña explosión en la clínica veterinaria cerrada que se encuentra junto al taller de carrocería donde trabaja. También observó a varios agentes fuertemente armados ingresar apresuradamente al estacionamiento, algunos de los cuales parecían entrar al edificio.
Mendias indicó que previamente había escuchado lo que parecían ser al menos 40 disparos.
Un video grabado por la mujer muestra a agentes descendiendo de la parte trasera de un vehículo blindado de la Policía, mientras las autoridades desplegaban robots en el área.
El Hospital Memorial de Midland informó que cuatro personas permanecían en sala de operaciones y otras cinco se encontraban en condición estable.
La ciudad, con unos 140,000 habitantes, se encuentra en el corazón de la región petrolera de Texas y está cerca del escenario de otro mortal tiroteo ocurrido hace apenas seis años.
En aquel ataque, un hombre que había sido despedido de una empresa de servicios petroleros mató a siete personas e hirió a otras dos docenas mientras disparaba al azar mientras conducía por las áreas de Odessa y Midland. Ambas ciudades se encuentran a más de 300 millas (482 kilómetros) al oeste de Dallas.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: