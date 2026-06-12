¿Y si no estamos solos? El misterio de los ovnis y su posible choque con la religión

Los Ángeles - En “Disclosure Day”, que se estrena este viernes, Steven Spielberg invita una vez más al público a reflexionar sobre la existencia de vida extraterrestre —y las consecuencias que ello tendría para la religión en la Tierra—.

Pero Spielberg no es, ni mucho menos, el único que ha acaparado los titulares últimamente con el tema de los ovnis y la posibilidad de que haya vida en otros planetas.

Lo que antes se consideraba marginal o conspirativo ha ido apareciendo en los últimos meses por todas partes, desde la Casa Blanca hasta la Iglesia católica, a medida que se generaliza el interés del público por los fenómenos anómalos no identificados —o UAP, como los denomina el Gobierno—.

En mayo, el Pentágono hizo públicos numerosos expedientes sobre ovnis sin aportar apenas contexto, lo que llevó a los investigadores más curiosos a elaborar sus propias interpretaciones. La publicación se produjo apenas unas semanas después de que el expresidente Barack Obama desatara un gran revuelo mediático al afirmar sin ambigüedades en una entrevista que los extraterrestres existen, aunque más tarde matizó esa afirmación.

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“Estadísticamente, el universo es tan vasto que hay muchas posibilidades de que haya vida ahí fuera”, publicó en las redes sociales el expresidente, quien realizó una visita sorpresa al plató de “Disclosure Day”. “Durante mi presidencia no vi ninguna prueba de que los extraterrestres se hubieran puesto en contacto con nosotros. ¡De verdad!”.

1 / 20 | Impactante: Pentágono publica archivos "nunca antes vistos" sobre los ovnis. Esta fotografía captada en Washington muestra supuestos trozos de platillos voladores. - Jon Elswick 1 / 20 Impactante: Pentágono publica archivos "nunca antes vistos" sobre los ovnis Esta fotografía captada en Washington muestra supuestos trozos de platillos voladores. Jon Elswick Compartir

Algunos creyentes, al igual que algunos no creyentes, sostienen que la existencia de vida en otros planetas podría socavar muchas religiones, ya que pondría en entredicho la afirmación de que los seres humanos son únicos. Sin embargo, otros sostienen lo contrario.

“La creencia en los ovnis es, sin duda, una de las mejores cosas que le han pasado a la religión en mucho tiempo”, afirmó Diana Walsh Pasulka, experta en religión de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington. “Supone un duro golpe para la visión del mundo secular y materialista”.

Una mezcla de extraterrestres, demonios y católicos

Aunque el gran interés por los fenómenos aéreos no identificados (UAP) refuerce la idea de un universo mágico, algunos creyentes de religiones como el cristianismo piensan que hay que desconfiar de ellos.

“No creo que sean extraterrestres. Creo que son demonios”, afirmó el vicepresidente JD Vance, un católico converso, en una reciente entrevista en un podcast.

Esa opinión fue compartida por monseñor Stephen Rossetti, antiguo exorcista de la Arquidiócesis de Washington. El arzobispo lo destituyó la semana pasada, alegando que las declaraciones de Rossetti “socavan gravemente” la doctrina católica sobre los demonios y el diablo.

“Mi opinión personal es que probablemente muchos, si no la mayoría, de estos avistamientos de ovnis son, en realidad, demonios”, afirmó Rossetti en un vídeo publicado el 29 de mayo en su página de Facebook. “Los extraterrestres, si es que existen, no poseen a las personas”.

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Christopher Baglow, que dirige una iniciativa sobre ciencia y religión en la Universidad de Notre Dame, se mostró sorprendido por el despido, ya que Rosetti dejó claro en el vídeo que estaba expresando su propia opinión. Baglow especuló con que podría haber otros factores detrás de la decisión.

“Pido perdón por cualquier forma en la que no haya sido fiel a las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia”, declaró Rosetti en un comunicado publicado en Internet.

A pesar de las afirmaciones de Vance y Rossetti sobre los demonios, Baglow sostiene que la Iglesia católica lleva mucho tiempo abierta a la posibilidad de que exista vida extraterrestre. “Los teólogos llevan siglos especulando sobre esto y la Iglesia nunca ha enseñado nada al respecto”, afirmó.

Durante un encuentro con estudiantes de astronomía el año pasado en el Vaticano, el papa León XIV habló de la “luz ancestral de las galaxias lejanas” y de la “alegría misteriosa” que despierta el estudio del espacio exterior. Algunos interpretaron estas palabras como una especulación tácita sobre la posibilidad de que exista vida en otros planetas.

Extraterrestres, antiguos y nuevos

En cierto sentido, la idea de que seres de otros mundos vengan a la Tierra se remonta a miles de años atrás.

“La gente lo llamaría la pluralidad de los mundos. Así pues, ya en la época de Sócrates y Aristóteles, había filósofos griegos que hablaban de seres en otros planetas y otras estrellas”, afirmó Walsh Pasulka.

Pero no fue hasta después de 1945 cuando empezaron a surgir las concepciones modernas sobre los ovnis, según Jeffrey Kripal, historiador de las religiones de la Universidad Rice. “El platillo volante, los extraterrestres y los ovnis: sin duda, se trata de una narrativa de invasión propia de la Guerra Fría”, afirmó.

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Esa narrativa explica por qué los fenómenos aéreos no identificados (UAP) suelen percibirse como hostiles hacia los seres humanos. Pero también ha ido evolucionando con el tiempo y ha dado lugar a la aparición de algunas religiones —como la Cienciología, que cuenta con numerosas celebridades de Hollywood entre sus seguidores— que consideran a los extraterrestres como seres benévolos o incluso como parte de un plan divino. Algunos seguidores de la Nación del Islam, por ejemplo, creen que su fundador iniciará un regreso apocalíptico a la Tierra en una nave espacial.

El Movimiento Raeliano Internacional, también conocido como raelismo, es una religión relacionada con los ovnis que se fundó en Francia en la década de 1970. Según Susan Palmer, socióloga especializada en nuevos movimientos religiosos de la Universidad Concordia de Montreal, esta religión sigue practicándose en la actualidad y cuenta con un mayor número de seguidores en algunas zonas de Asia, África y Canadá.

Su fundador, Raël, afirma ser descendiente directo de Yahvé, a quien visitó en el planeta Elohim en 1975. El raelismo sostiene que Buda, Jesús y Mahoma son todos híbridos de humanos y extraterrestres, además de ser medio hermanos de Raël.

De todos los grupos que ha estudiado, Palmer sostiene que el raelismo es el que se muestra más favorable hacia los ovnis. “No les interesan las guerras extraterrestres”, afirmó.

Sin embargo, hay quien cree que ese sentimiento podría estar ganando terreno.

Kripal, que dirige la colección de archivos de la Universidad Rice sobre experiencias paranormales documentadas, conocida como el “Centro de lo Imposible”, percibe una creciente apertura hacia este tipo de debates sobre la existencia de los ovnis —y la posibilidad de que no sean hostiles—.

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