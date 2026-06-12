Más allá de la atención médica: MCS Foundation distribuye $1.5 millones para atender necesidades en adultos mayores

MCS Foundation donó $1.5 millones entre 22 organizaciones sin fines de lucro que atiendn necesidades de adultos mayores en Puerto Rico.

Más que una asignación económica, la aportación representa “el brazo filantrópico de MCS”, dijo la presidenta de la junta de directores de la fundación, la doctora Carolyn Rodríguez Rivera durante la presentación de la iniciativa el viernes en el Popular Center, en Hato Rey.

“En Puerto Rico, las estadísticas sobre los adultos mayores continúan aumentando año tras año. Ahora mismo, el 25% de nuestra población está compuesto por adultos mayores”, compartió Rodríguez Rivera.

A diferencia del año pasado, cuando se distribuyeron $1.2 millones en colaboración con 15 organizaciones, en esta ronda se unieron nueve entidades nuevas que, según la directora ejecutiva, Kashmira Pimentel Figueroa, permitirán “llegar a los 78 municipios” de la isla.

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La directora ejecutiva contó que, durante una entrega de neveras, conoció a una adulta mayor que llevaba cinco años utilizando una nevera de playa, experiencia que reafirmó la necesidad que existe entre esta población.

“Lo primero que nos dijo fue: ‘No sabes el hambre y la sed que he pasado durante estos cinco años’. Ella vivía con una neverita de playa y dependía de las personas de su entorno, de sus vecinos, porque vivía sola y no tenía transportación”, contó Pimentel Figueroa.

1 / 5 | MCS Foundation renueva su compromiso con los adultos mayores de Puerto Rico. “Calor es lo que se siente aquí, calor humano”, expresó Kashmira Pimentel Figueroa durante su presentación, al explicar que el impacto trasciende al adulto mayor y alcanza también a sus familias puertorriqueñas. - Suministrada 1 / 5 MCS Foundation renueva su compromiso con los adultos mayores de Puerto Rico “Calor es lo que se siente aquí, calor humano”, expresó Kashmira Pimentel Figueroa durante su presentación, al explicar que el impacto trasciende al adulto mayor y alcanza también a sus familias puertorriqueñas. Suministrada Compartir

Al seleccionar las nuevas organizaciones participantes, la presidenta de la junta explicó que evaluaron “más de 100 propuestas”. El presupuesto asignado a cada entidad se determinó según criterios de alcance e impacto comunitario. Entre las organizaciones seleccionadas se encontraron el Centro Inés, el Centro Madre Teresa de Calcuta, la Corporación Teatro Latino y Caras con Causa, entre otras.

A la fundación se unió Reborn Family Center, un programa que cuenta con tres vertientes de ayuda a la comunidad. Una de ellas es “Un Café por Nuestros Hijos”, un espacio de acompañamiento dirigido principalmente a adultos mayores para ayudarlos a sobrellevar procesos de duelo por la pérdida de seres queridos.

El programa fue inaugurado hace más de un año por la trabajadora social Dyhalmaris Hernández Torres, quien en 2024 sufrió la pérdida de su hijo en un accidente de tránsito en Mayagüez.

“En la pérdida de un hijo o un nieto, el abuelito queda un poco rezagado en el proceso porque está mirando, quizás, a (su propio) hijo pasar por el dolor de la pérdida de ese nieto. Nosotros tenemos la intención, a través de este espacio, de poder ofrecerle que el abuelito y la abuelita puedan sentirse acompañados en medio de su dolor”, explicó Hernández Torres

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“Es una gran herramienta para que nosotros podamos expandir y fortalecer los servicios que ya ofrecemos”, añadió Hernández Torres, quien proyecta impactar a más de 300 personas en áreas que aún no han sido atendidas por el programa.

Por su parte, la organización SER de Puerto Rico, que lleva más de 75 años ofreciendo servicios a personas con limitaciones de movilidad, reafirma por un año más su compromiso con la fundación. Su directora de programas y proyectos, Yolanda Rodríguez León, contó que durante su primer acercamiento con la fundación, trabajó en un programa de movilidad en piscinas para adultos mayores que, más allá de fortalecer sus capacidades físicas, fomentó su socialización.

“Decirte que estoy contenta es poquito”, comentó Rodríguez León al explicar que, ahora con la nueva entrega de fondos, el enfoque actual de la organización es visitar hogares de adultos mayores en coordinación con líderes comunitarios, religiosos y municipales, quienes canalizan la ayuda hacia los lugares donde realmente es necesaria.

“Nosotros pudimos llegar a casas bien alejadas, donde lo primero que nos decían era: ‘Aquí hace tanto tiempo que no viene nadie, hace tanto tiempo que no hay una persona que se interese por nuestras necesidades’”, expresó Rodríguez León.

Con alrededor de cuatro años como beneficiarios de la fundación, Centros Sor Isolina Ferré, representado por su director de acción social y comunitaria, Erick Rivera Santiago, reafirmó que aliarse a la entidad les ha permitido impactar más de 300 vidas de adultos mayores mediante servicios continuos en comunidades vulnerables.

El director recalcó que esta es una labor social a la que debe responder “todo el mundo”.