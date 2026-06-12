Emoción y viralidad: foto del papa León XIV con un niño de Barcelona tiene un final conmovedor

Barcelona, España - El papa León XIV miró fijamente al niño de siete años, tomándole ambas manos mientras ambos se sonreían. Capturado por el fotógrafo jefe de Associated Press, Emilio Morenatti, el momento conmovió primero a los espectadores y luego a muchas otras personas de todo el mundo.

Por muy oportuna que fuera la foto de Morenatti, lo que ocurrió después la hizo aún más cautivadora. Su publicación y un mensaje de Morenatti en la red social X desencadenaron una búsqueda por parte de los detectives de Internet para localizar a los padres del niño, quienes creían haber sido testigos de un milagro y, a su vez, intentaban encontrar a Morenatti.

Una foto va más allá de un momento

El Papa comparte momentos con la gente constantemente, sobre todo en sus viajes al extranjero, pero hubo algo en esta ocasión concreta que conmovió a muchos. Esto es lo que Morenatti, fotógrafo ganador de dos premios Pulitzer, dijo sobre esta extraordinaria fotografía:

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“En el fotoperiodismo, una fotografía debe ir más allá de documentar un acontecimiento. Debe transmitir una sensación, evocar una emoción y captar la atención del espectador el tiempo suficiente para suscitar una reflexión, aunque solo sea por un breve instante”.

“Siempre he creído que, si una fotografía me conmueve mientras la estoy tomando, es muy probable que también conmueva a los demás”, añadió. “Cuando eso ocurre, la imagen trasciende el mero registro de un instante y adquiere una fuerza más profunda”.

1 / 30 | Ceremonia histórica: el papa León XIV inaugura la torre central de la Basílica de la Sagrada Familia en España. Fieles asisten a la ceremonia de inauguración de la Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, España. - Alessandra Tarantino 1 / 30 Ceremonia histórica: el papa León XIV inaugura la torre central de la Basílica de la Sagrada Familia en España Fieles asisten a la ceremonia de inauguración de la Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, España. Alessandra Tarantino Compartir

Una familia reza a Gaudí

Cuando Montse Martínez, de 36 años, y su marido se enteraron de la próxima visita de Leo a la basílica de la Sagrada Familia, les pareció que las estrellas se habían alineado. Tal es su devoción por el arquitecto catalán que diseñó la iglesia, Antoni Gaudí, que bautizaron a su recién nacido con su nombre. Durante nueve días seguidos rezaron ante una imagen de Gaudí, que está en proceso de canonización, pidiéndole que les concediera entradas para ver al Papa.

Su deseo se hizo realidad, y se encontraban entre los 40,000 fieles reunidos el martes para la vigilia de oración de León. Un agente de seguridad se fijó en su bebé y se lo entregó al Papa, quien bendijo al pequeño, que lloraba. El agente volvió a por Joaquim, de 7 años.

“Estaba tan emocionado que solo podía sonreír, no podía hablar”, dijo Martínez al referirse a los pocos segundos que Joaquim pasó con el Papa, en una entrevista concedida el viernes a The Associated Press.

Y fue precisamente en ese momento cuando Morenatti tomó la foto.

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Cómo se hizo esta foto

Esta foto solo fue posible porque Morenatti sintió la necesidad de buscar un ángulo único.

“Cubrir una visita papal suele ser frustrante para los fotógrafos. Normalmente nos vemos limitados a los puestos asignados por los organizadores, con poca libertad para movernos en busca de mejores ángulos”, afirmó. En esta ocasión, sin embargo, logró traspasar el cordón de seguridad y unirse a la multitud que se había congregado a lo largo de un tramo del recorrido para ver pasar el papamóvil.

“De pie sobre una silla, en medio de la multitud, pude ver cómo se acercaba el papamóvil a través de un mar de manos y banderas que se agitaban. Entonces me fijé en un pequeño hueco delante de mí, una estrecha abertura por la que quizá fuera posible sacar una foto”.

“Mi objetivo de 50-150 mm f/2 ya estaba ajustado a su distancia focal máxima y con la apertura más amplia. Comprobé rápidamente que ambos rostros estuvieran nítidos y que el encuadre estuviera limpio, con todo perfectamente situado bajo el parabrisas del papamóvil. Apreté el obturador durante unos segundos e inmediatamente sentí que tenía la fotografía que había estado buscando”, dijo. “Una oleada de emoción me invadió, seguida de alivio. La imagen que había imaginado por fin estaba ahí, guardada a buen recaudo en mi tarjeta de memoria”.

1 / 42 | El papa León XIV en España: miles de fieles reciben al pontífice en su histórica visita. El papa León XIV inició su viaje de una semana a España el sábado en Madrid. - Alessandra Tarantino 1 / 42 El papa León XIV en España: miles de fieles reciben al pontífice en su histórica visita El papa León XIV inició su viaje de una semana a España el sábado en Madrid. Alessandra Tarantino Compartir

En busca de una familia y de un fotógrafo

Morenatti no se limitó a publicar la foto para los clientes de AP. También subió la imagen a X, pidiendo ayuda para encontrar a la familia del niño y poder entregarles una copia impresa.

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“Tenían que ver esta foto. Y yo necesitaba decirles lo mucho que me había conmovido su hijo”, dijo Morenatti.

Su publicación se hizo viral, acumulando más de medio millón de visitas y cientos de comentarios. Incluso la Iglesia católica de Barcelona se sumó a la iniciativa, pidiendo —en catalán— que la gente colaborara. Y uno de los periódicos más leídos de la región publicó un artículo sobre la búsqueda.

Los padres de Joaquim no sabían nada de esta campaña. Pero habían visto la foto de Morenatti en la página web del principal periódico local, La Vanguardia, y empezaron a buscarlo. Encontraron su nombre con la ayuda de ChatGPT y le enviaron un mensaje directamente por Instagram. Morenatti respondió y hablaron por teléfono, conmovidos por la rapidez con la que se habían encontrado.

La familia está encantada de que pronto recibirán la fotografía impresa, que colgarán en su casa, situada en un pueblo a las afueras de Barcelona.

“Aún no hemos decidido dónde colocarlo, pero será en un lugar muy especial”, dijo Martínez, y añadió que espera que eso ayude a sembrar la semilla de la fe en sus cinco hijos. Quizás, dijo, la breve audiencia privada de su hijo con el Papa podría incluso incluirse en el expediente de canonización de Gaudí.