Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

León XIV viaja a Canarias y cumple un deseo pendiente del papa Francisco

El viaje llevó al pontífice a uno de los epicentros de la migración hacia Europa

11 de junio de 2026 - 9:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El papa León XIV saluda con la mano al llegar para celebrar la misa en la basílica de la Sagrada Familia. (Joan Mateu Parra)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El papa León XIV viajó a las islas Canarias el jueves para llamar la atención sobre la difícil situación de los migrantes que arriesgan la vida cada año al intentar llegar a Europa, cumpliendo un deseo del papa Francisco de visitar uno de los epicentros del debate europeo sobre migración.

RELACIONADAS

León pasará los dos últimos días de su viaje de una semana a España en las Canarias, un archipiélago español más cercano a África que a la península ibérica y que es un punto clave de entrada para migrantes que llegan de forma irregular desde África Occidental.

Tiene previsto con migrantes recién llegados y con representantes de la Iglesia y de organizaciones humanitarias que los atienden y trabajan para integrarlos en la sociedad española.

De manera especialmente conmovedora, conmemorará a las miles de personas que perdieron la vida en el mar desde un puerto que en 2020 pasó a conocerse como el “muelle de la vergüenza” por las condiciones insalubres en las que vivían los migrantes cuando desembarcaron durante un repunte de llegadas.

Fieles asisten a la ceremonia de inauguración de la Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, España.Así el papa León XIV inauguró la Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia, acompañado por el rey Felipe VI y la reina Letizia de España.Cuando la torre final de Cristo fue concluida el año pasado con una altura de 172.5 metros (564 pies), ello convirtió a la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo.
1 / 30 | Ceremonia histórica: el papa León XIV inaugura la torre central de la Basílica de la Sagrada Familia en España. Fieles asisten a la ceremonia de inauguración de la Torre de Jesucristo en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, España. - Alessandra Tarantino

El gobierno español liderado por los socialistas, que quedó en evidencia por la crisis de 2020, ha ido a contracorriente de una tendencia en Europa y en Estados Unidos al defender la inmigración por motivos económicos y humanitarios. A comienzos de este año puso en marcha un impulso de regularización para cientos de miles de inmigrantes sin autorización.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado los beneficios para la economía en un contexto de envejecimiento de la fuerza laboral y baja natalidad.

Un discurso histórico defiende la dignidad de los migrantes

León ya ha pedido reforzar los esfuerzos internacionales para impedir el contrabando de migrantes, crear vías seguras para que puedan desplazarse legalmente y promover el desarrollo en los países de origen para que más personas puedan optar por quedarse en casa.

El papa León XIV inició su viaje de una semana a España el sábado en Madrid.Léon fue recibido en el aeropuerto por los monarcas católicos del país, el rey Felipe VI y la reina Letizia, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.La presidenta del Parlamento español, Francina Armengol, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (a la derecha), despiden al papa León XIV en el Parlamento español.
1 / 42 | El papa León XIV en España: miles de fieles reciben al pontífice en su histórica visita. El papa León XIV inició su viaje de una semana a España el sábado en Madrid. - Alessandra Tarantino

En un discurso ante el parlamento español a comienzos de esta semana —el primero de un papa—, León exigió acogida e integración para quienes sí deciden marcharse, e insistió en su dignidad humana inherente.

“La grandeza moral de una nación se manifiesta, sobre todo, en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad”, afirmó León en un discurso que también defendió la dignidad inherente de los no nacidos, de los ancianos y de los enfermos. Al final recibió una ovación en pie de 7 minutos.

Una visita al “muelle de la vergüenza”

Las llegadas de migrantes a las Canarias alcanzaron su punto máximo en 2024 con casi 47,000, pero han caído de forma drástica: poco más de 3.000 personas desembarcaron allí en los primeros cinco meses de 2026.

Tras llegar a Las Palmas, León tenía previsto dirigirse a Arguineguín, donde en 2020 las llegadas alcanzaron tal magnitud que los migrantes se vieron obligados a dormir en campamentos improvisados al aire libre, en un muelle que pasó a conocerse como el “muelle de la vergüenza”.

Muchos migrantes estuvieron allí durmiendo durante semanas con apenas una manta y sin duchas. Los posibles solicitantes de asilo no tenían un acceso adecuado a asesoramiento legal y algunas personas estuvieron retenidas durante semanas, mucho más allá de los tres días que permitía la ley. El defensor del pueblo obligó posteriormente al gobierno a cerrar el campamento improvisado y reubicar a los migrantes.

Al enterarse de la crisis, Francisco había planeado visitar Islas Canarias para expresar su solidaridad, pero nunca logró realizar el viaje. Francisco había hecho de la situación de los refugiados un sello distintivo de su pontificado, siguiendo el mandato del Evangelio de “acoger al extranjero”.

León ha seguido esa línea, insistiendo especialmente en la dignidad de los migrantes en su Estados Unidos natal, en medio de la ofensiva del gobierno de Trump y su programa de deportaciones masivas.

El papa estadounidense pasará el Día de la Independencia de Estados Unidos el próximo mes, el 4 de julio, en la isla de Lampedusa, en Sicilia, otro importante punto de entrada para migrantes introducidos clandestinamente desde el norte de África que intentan llegar a Europa.

Francisco visitó Lampedusa en 2013, en su primer viaje fuera de Roma, y arrojó una corona de flores al Mediterráneo en honor a los miles de migrantes que murieron en la peligrosa travesía. Fue en ese viaje cuando acuñó una frase que se convirtió en un mantra durante su pontificado, al denunciar la “globalización de la indiferencia” que el mundo mostraba hacia los migrantes.

Tags
Breaking NewsPapa León XIVIglesia CatólicaEspaña
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 11 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: