Hallan cuerpo de un hombre en una acera en Trujillo Alto

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en una acera a eso de las 12:44 p.m. del lunes, en la calle Muñoz Rivera, en Trujillo Alto.

Según un informe de la Policía, el fallecido fue descrito como de tez blanca, aproximadamente 81 años de edad y vestía un pantalón crema y una camisa de varios colores.

El hallazgo del cadáver fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Por el momento, no se ha podido establecer la identidad del fallecido.

El cuerpo será transportado al Instituto de Ciencias Forenses, donde la autopsia y pruebas pertinentes determinarán las causas de la muerte.