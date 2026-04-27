Hallan cuerpo de un hombre en una acera en Trujillo Alto
La persona no fue identificada, pero la describieron como un adulto mayor de aproximadamente 81 años
27 de abril de 2026 - 4:00 PM
27 de abril de 2026 - 4:00 PM
El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en una acera a eso de las 12:44 p.m. del lunes, en la calle Muñoz Rivera, en Trujillo Alto.
Según un informe de la Policía, el fallecido fue descrito como de tez blanca, aproximadamente 81 años de edad y vestía un pantalón crema y una camisa de varios colores.
El hallazgo del cadáver fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Por el momento, no se ha podido establecer la identidad del fallecido.
El cuerpo será transportado al Instituto de Ciencias Forenses, donde la autopsia y pruebas pertinentes determinarán las causas de la muerte.
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina quienes continuarán con la pesquisa.
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