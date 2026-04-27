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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cuerpo de un hombre en una acera en Trujillo Alto

La persona no fue identificada, pero la describieron como un adulto mayor de aproximadamente 81 años

27 de abril de 2026 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por el momento, no se ha podido establecer la identidad del fallecido. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en una acera a eso de las 12:44 p.m. del lunes, en la calle Muñoz Rivera, en Trujillo Alto.

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Según un informe de la Policía, el fallecido fue descrito como de tez blanca, aproximadamente 81 años de edad y vestía un pantalón crema y una camisa de varios colores.

El hallazgo del cadáver fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Por el momento, no se ha podido establecer la identidad del fallecido.

El cuerpo será transportado al Instituto de Ciencias Forenses, donde la autopsia y pruebas pertinentes determinarán las causas de la muerte.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina quienes continuarán con la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoMuertesTrujillo Alto
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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