Delegación del PPD en el Senado solicita que se reabra investigación contra Suzanne Roig Fuertes

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado exigió este lunes a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, que reabra la pesquisa que archivó, en octubre pasado, relacionada con un referido recibido, en 2022, contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

El portavoz del PPD, Luis Javier Hernández, exigió también la renuncia inmediata de Roig Fuertes y, de esto no ocurrir, emplazó a la gobernadora Jenniffer González a que la “destituya” de su puesto.

“Suzanne Roig sabía que era investigada y guardó silencio en su proceso de evaluación en el Senado. Bajo juramento, todos los nominados de la gobernadora rinden un informe donde tienen que indicarle al Senado si tienen investigaciones activas, y esta señora tenía una investigación y calló”, apuntó Hernández, en conferencia de prensa.

El Nuevo Día intentó obtener declaraciones de Roig Fuertes, pero a tráves de su portavoz, Yolanda Rosaly, indicó que no emitiría comentarios sobre el tema.

PUBLICIDAD

Según una investigación del programa Rayos X (Telemundo), la secretaria de la Familia estaría vinculada a la concesión de un contrato por $60,000 mensuales, en 2021, al Hogar Hacienda Don Luis para el cuidado de un participante, mientras dirigía la Unidad de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud.

El señalamiento principal no ha sido la cuantía del acuerdo, sino que estaba condicionado supuestamente a que se subcontratara a la empresa One Source Investigations para servicios de cuido y seguridad.

El caso fue referido al Departamento de Justicia, en 2022, por el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, y la subsecretaria Marilú Cintrón. La pesquisa, sin embargo, fue archivada el 30 de octubre de 2025, cuando Roig Fuertes ya ocupaba la secretaría de la Familia.

Al cerrar el caso, Justicia concluyó que no existía prueba suficiente para sostener la comisión de delito alguno bajo el estándar de “más allá de duda razonable”, requerido en el ámbito penal, reportó, entonces, Rayos X. Confirmó, además, que no entrevistaron a nadie y que la determinación para archivar la denuncia estuvo basada en la documentación sometida por Salud.

La semana pasada, el Departamento de Justicia rechazó entregarle al Senado, en respuesta a una petición presentada por Hernández, copia del expediente relacionado con la investigación a Roig Fuertes. No obstante, el Departamento de Salud compartió copia de su “informe de investigación”, que reveló nuevos hallazgos.

“La hoy secretaria de la Familia promovió que se le aumentara la compensación a este proveedor de servicios, o sea, al Hogar Hacienda Don Luis, de $29,494, que fue la propuesta que había presentado, a $60,000 mensuales por un solo participante”, indicó, por su parte, el senador José A. Santiago.

PUBLICIDAD

“Si esto no es corrupción, díganme ustedes qué es.. Por este tipo de conducta, funcionarios públicos han enfrentado acusaciones” agregó el exalcalde de Comerío.

Nuevos señalamientos

Hernández denunció, asimismo, que, mientras dirigía la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Roig Fuertes otorgó un contrato por servicios profesionales -con vigencia del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021- al licenciado Carlos Padín, quien, dijo el legislador, mantenía lazos profesionales con One Source Investigations.

De acuerdo a Hernández, Padín no solo compareció como abogado de One Source Investigations en un proceso de cobro en contra, precisamente, del Hogar Hacienda San Luis, sino que, además, representó legalmente a Roig Fuertes en la investigación administrativa ante el Departamento de Salud.

Asimismo, agregó que, el 29 de julio de 2025, Roig Fuertes otorgó un contrato de servicios legales a Padín en el Departamento de Familia, con vigencia de un año, por $72,000. “Favor con favor se paga”, expuso Hernández.

Además, se desprende del informe de investigación del Departamento de Salud que, siendo administradora de la Assmca, Roig Fuertes concedió un contrato, en octubre de 2020 y con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2021, a Jesús Nadal para que prestara servicios en la Clínica de Tratamiento Integral Asistido. Nadal, según Hernández, preside One Source Investigations.

“Aun con este voluminoso (expediente) que levantó el Departamento de Salud y la División Legal de esa agencia, el Departamento de Justicia determinó no hacer nada”, expuso la senadora Ada Álvarez Conde. “La secretaria Lourdes Gómez no puede despachar esto adjudicando responsabilidad a Domingo Emanuelli ni a Janet Parra porque esa investigación se archivó el octubre pasado”, afirmó.

PUBLICIDAD