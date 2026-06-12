Caluroso y con polvo del Sahara: así estará el tiempo este fin de semana

El calor, el polvo del Sahara y un aumento gradual en los vientos marcarán las condiciones del tiempo este fin de semana en Puerto Rico.

Aunque este viernes todavía queda algo de humedad asociada a los remanentes de una débil onda tropical, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) anticipó que una masa de aire más seco limitará la actividad de lluvia a partir del sábado.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del SNM, indicó que durante la tarde del viernes podrían desarrollarse aguaceros aislados, principalmente en sectores del noroeste de la isla, donde existe un riesgo limitado de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos.

Además, no se descarta una que otra tronada debido a la humedad disponible sobre la región.

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Para el sábado y el resto del fin de semana, sin embargo, se espera que predominen condiciones más secas, por lo que no se anticipa mucha lluvia fuera de la actividad típica de la tarde.

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El polvo del Sahara también continuará presente durante los próximos días. Zayas explicó que este viernes las concentraciones se mantienen moderadas, mientras que durante el fin de semana deberían fluctuar entre bajas y moderadas.

Por otro lado, los vientos comenzarán a aumentar gradualmente desde el sábado.

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Como resultado, se mantendrá todo el fin de semana un riesgo moderado de corrientes marinas en la mayoría de las playas de Puerto Rico, incluyendo las costas del sur, así como Vieques y Culebra.