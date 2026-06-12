Avería en Superacueducto: lo que debes saber sobre la rotura que dejaría sobre 100,000 abonados sin agua

Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de una avería en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) advirtió, en la noche del jueves, que la intervención requerirá el cierre de la tubería para poder trabajar en seco, por lo que más de 100,000 abonados podrían verse afectados una vez comiencen las labores.

La corporación pública anticipó que citaría a los medios a una conferencia de prensa a las 10:00 a.m. para ofrecer una actualización sobre la situación y los trabajos relacionados con la avería.

Estos son los sectores bajo aviso y los puntos principales que deben conocer los abonados.

¿Quiénes podrían afectarse en la región metro?

En San Juan, los sectores que podrían experimentar interrupciones o intermitencias incluyen Caparra Terrace, Hato Rey Norte, Viejo San Juan, Santurce, Puerto Nuevo, Altamira, Borinquen Towers, Sabana Llana Sur, Cupey y áreas aledañas.

PUBLICIDAD

1 / 12 | Superacueducto: así se construyó la megatubería hace 25 años a un costo de $585 millones. La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. - TITO GUZMAN 1 / 12 Superacueducto: así se construyó la megatubería hace 25 años a un costo de $585 millones La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. TITO GUZMAN Compartir

En Bayamón, la AAA identificó como posibles zonas afectadas a Hato Tejas, Valencia, Reparto Valencia, Santa Teresita, Victoria Heights, Santa Olaya, Guaraguao Abajo y áreas cercanas.

Mientras, en Guaynabo, podrían afectarse Pueblo Viejo, Camarones, Mamey, Guaraguao, Santa Rosa, Alejandrino, Muñoz Rivera y áreas aledañas.

En Loíza, la interrupción podría impactar a Torrecilla, Piñones y comunidades cercanas.

Sectores que podrían afectarse en la región este

En Caguas, los sectores bajo aviso incluyen La Guasábara, Santa Elvira, La Ponderosa, Caguax, Quintas de San Luis, Villa Guadalupe, Cañaboncito, San Antonio, Hacienda San José, Los Prados, Parque del Monte, Las Carolinas, Valle Tolima, El Verde, Idamaris Gardens, Bairoa La Barra, Tomás de Castro, La Mesa, Villas de Castro, Río Cañas, Parque Las Mercedes y áreas aledañas.

En Gurabo, podrían verse afectados Veredas, El Encanto, Sabana del Río, Jaguar, Praderas de Navarro, Quebrada, Gran Vista, Rincón, Villas del Este, Mameyes, Modena, el casco urbano, Senderos de Gurabo, así como sectores cercanos a las carreteras 181 y 931, Toscana y áreas aledañas.

En Juncos, la AAA mencionó a Valenciano Arriba y Abajo, Maricesi, Lirios, Juncos Pueblo, Narciso Varona, Colinas de Magnolia, Canta Gallo, Las Piñas, Diamaris y zonas cercanas.

1 / 12 | Así los abonados de la AAA se abastecen de agua durante reparación del Superacueducto . Por medio de una orden ejecutiva promulgada ayer, miércoles, González delegó en el ayudante general de la Guardia Nacional, Carlos Rivera Román, definir “las unidades, recursos y efectivos que habrán de ser activados del Servicio Militar Activo Estatal” en las labores de asistencia a la AAA. - Carlos Rivera Giusti 1 / 12 Así los abonados de la AAA se abastecen de agua durante reparación del Superacueducto Por medio de una orden ejecutiva promulgada ayer, miércoles, González delegó en el ayudante general de la Guardia Nacional, Carlos Rivera Román, definir “las unidades, recursos y efectivos que habrán de ser activados del Servicio Militar Activo Estatal” en las labores de asistencia a la AAA. Carlos Rivera Giusti Compartir

En Aguas Buenas, podrían afectarse Jagüeyes, Pajilla, Rattan, Hato, El Paso, Lomas del Sol, Estancias del Río, Coco, Camino Pajilla y áreas aledañas.

¿Qué fue lo que pasó?

El director ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado, informó que la avería fue identificada en un tramo de la tubería del Superacueducto que discurre por una zona rural de Bayamón.

Explicó que la corporación pública se apresta a realizar trabajos de excavación para determinar el alcance del daño y, a partir de esa inspección, establecer un estimado más preciso sobre el tiempo que tomará la reparación.

PUBLICIDAD

“Nuestra expectativa es estar durante las próximas horas haciendo una excavación para identificar el tipo de avería que tenemos y poder establecer términos de tiempo de acuerdo a lo que encontremos”, indicó el ingeniero.

“Es un inepto. ¡Qué es esto!”: a gritos en el Tribunal de San Juan contra el jefe de la AAA Residentes de San Juan increparon al director de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis González Delgado.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González indicó, en un videomensaje publicado en su cuenta de Facebook, que la avería fue identificada mediante el uso de drones.

Añadió que el proceso de excavación debe durar entre ocho y 12 horas, y que, como parte de los trabajos de reparación, se registrarán interrupciones temporeras del servicio de agua.

¿Podría haber racionamiento?

En entrevista con WKAQ-580, el director ejecutivo de la AAA no descartó que, dependiendo del balance de agua en el sistema, se tenga que establecer algún tipo de plan de distribución o racionamiento.

“No es una cosa que se descarte”, sostuvo al ser preguntado sobre esa posibilidad.

El funcionario explicó que la determinación dependerá de cuánta agua esté disponible y de cómo pueda manejarse el servicio por sectores.

“El poder focalizar el servicio en unas áreas puede ayudar a ofrecer el servicio de manera planificada”, señaló, al explicar que una de las alternativas bajo evaluación sería “mover el agua de sector en sector por un periodo ya predeterminado”.

“Sin agua no podemos vivir”: mira el mensaje de Jenniffer González en medio de la crisis de la AAA En un anuncio grabado, esto fue lo que dijo la gobernadora de Puerto Rico.

La AAA discutirá con los alcaldes de los municipios afectados una estrategia sobre el manejo de válvulas y la distribución del servicio mientras duren los trabajos. Agregó que, hasta el momento, ese plan ha sido discutido con los alcaldes de Guaynabo y Bayamón.

AAA otorgará créditos a abonados que no tuvieron servicio

La gobernadora indicó, además, que la AAA otorgará créditos a los abonados que confrontaron problemas con el suministro de agua en las pasadas semanas o meses.

PUBLICIDAD

El director ejecutivo de la AAA sostuvo que los clientes no tendrían que realizar gestiones adicionales para recibir el ajuste, pues la corporación pública se encargaría de computarlo.

“Por varias semanas ya hemos experimentado bajas presiones de agua en zonas de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza y en algunas partes de Isla Verde. Ante esto, le pedí al director ejecutivo de la AAA que evalúe y se le dé crédito a las personas que por las pasadas semanas, y meses, debería decir, no han recibido el servicio de agua potable. Creo que es lo menos que la AAA puede hacer con la gente que no ha recibido agua”, sostuvo González.

La mandataria también ordenó al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) congelar, desde la noche del jueves, el precio del agua embotellada y otros artículos relacionados.

¿Qué pasó en la represa Carraízo? “Estamos en proceso de recuperación” La AAA exhortó a los abonados a ejercer prudencia en el uso.

La Orden 2026-003 de DACO congela los precios de artículos de primera necesidad, como agua embotellada, hielo, cisternas de agua —incluyendo servicios de instalación, reparación y mantenimiento—, envases para el almacenamiento de agua y servicios de acarreo y distribución de agua.

Loíza reclama más apoyo ante falta de agua

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, advirtió en entrevista con WKAQ-580 que la situación en su municipio ya es crítica, particularmente para comerciantes, personas encamadas, familias con niños y refugios de animales que dependen del agua potable.

Nazario sostuvo que en Loíza hay comercios que llevan hasta 16 días sin servicio de agua y que algunos han tenido que gastar más de $300 diarios en la compra de agua para poder continuar operando.

1 / 17 | Agua que no llega: así Loíza hace frente a la crisis que se extiende en su pueblo. Loíza lleva semanas sin agua. En la foto, Carlos Bultrón recibe un paquete de botellas de agua. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 17 Agua que no llega: así Loíza hace frente a la crisis que se extiende en su pueblo Loíza lleva semanas sin agua. En la foto, Carlos Bultrón recibe un paquete de botellas de agua. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

“No podemos estar resignados, seguimos levantando la voz porque no somos los alcaldes, es la gente. Yo tengo encamados, tengo niños, hay un hogar en Piñones con dos encamados (...) los comerciantes levantan su voz y tienen razón”, manifestó.

PUBLICIDAD

La ejecutiva municipal pidió más camiones cisterna para atender la emergencia y solicitó apoyo de otros municipios.

Nazario también mencionó el caso de un refugio de animales que enfrenta dificultades por la falta de agua.