Avería en Superacueducto: lo que debes saber sobre la rotura que dejaría sobre 100,000 abonados sin agua
Conoce qué fue lo que ocurrió y cuáles sectores podrían verse afectados por los trabajos de reparación
12 de junio de 2026 - 7:51 AM
12 de junio de 2026 - 7:51 AM
Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de una avería en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto.
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) advirtió, en la noche del jueves, que la intervención requerirá el cierre de la tubería para poder trabajar en seco, por lo que más de 100,000 abonados podrían verse afectados una vez comiencen las labores.
La corporación pública anticipó que citaría a los medios a una conferencia de prensa a las 10:00 a.m. para ofrecer una actualización sobre la situación y los trabajos relacionados con la avería.
Estos son los sectores bajo aviso y los puntos principales que deben conocer los abonados.
En San Juan, los sectores que podrían experimentar interrupciones o intermitencias incluyen Caparra Terrace, Hato Rey Norte, Viejo San Juan, Santurce, Puerto Nuevo, Altamira, Borinquen Towers, Sabana Llana Sur, Cupey y áreas aledañas.
En Bayamón, la AAA identificó como posibles zonas afectadas a Hato Tejas, Valencia, Reparto Valencia, Santa Teresita, Victoria Heights, Santa Olaya, Guaraguao Abajo y áreas cercanas.
Mientras, en Guaynabo, podrían afectarse Pueblo Viejo, Camarones, Mamey, Guaraguao, Santa Rosa, Alejandrino, Muñoz Rivera y áreas aledañas.
En Loíza, la interrupción podría impactar a Torrecilla, Piñones y comunidades cercanas.
En Caguas, los sectores bajo aviso incluyen La Guasábara, Santa Elvira, La Ponderosa, Caguax, Quintas de San Luis, Villa Guadalupe, Cañaboncito, San Antonio, Hacienda San José, Los Prados, Parque del Monte, Las Carolinas, Valle Tolima, El Verde, Idamaris Gardens, Bairoa La Barra, Tomás de Castro, La Mesa, Villas de Castro, Río Cañas, Parque Las Mercedes y áreas aledañas.
En Gurabo, podrían verse afectados Veredas, El Encanto, Sabana del Río, Jaguar, Praderas de Navarro, Quebrada, Gran Vista, Rincón, Villas del Este, Mameyes, Modena, el casco urbano, Senderos de Gurabo, así como sectores cercanos a las carreteras 181 y 931, Toscana y áreas aledañas.
En Juncos, la AAA mencionó a Valenciano Arriba y Abajo, Maricesi, Lirios, Juncos Pueblo, Narciso Varona, Colinas de Magnolia, Canta Gallo, Las Piñas, Diamaris y zonas cercanas.
En Aguas Buenas, podrían afectarse Jagüeyes, Pajilla, Rattan, Hato, El Paso, Lomas del Sol, Estancias del Río, Coco, Camino Pajilla y áreas aledañas.
El director ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado, informó que la avería fue identificada en un tramo de la tubería del Superacueducto que discurre por una zona rural de Bayamón.
Explicó que la corporación pública se apresta a realizar trabajos de excavación para determinar el alcance del daño y, a partir de esa inspección, establecer un estimado más preciso sobre el tiempo que tomará la reparación.
“Nuestra expectativa es estar durante las próximas horas haciendo una excavación para identificar el tipo de avería que tenemos y poder establecer términos de tiempo de acuerdo a lo que encontremos”, indicó el ingeniero.
Por su parte, la gobernadora Jenniffer González indicó, en un videomensaje publicado en su cuenta de Facebook, que la avería fue identificada mediante el uso de drones.
Añadió que el proceso de excavación debe durar entre ocho y 12 horas, y que, como parte de los trabajos de reparación, se registrarán interrupciones temporeras del servicio de agua.
En entrevista con WKAQ-580, el director ejecutivo de la AAA no descartó que, dependiendo del balance de agua en el sistema, se tenga que establecer algún tipo de plan de distribución o racionamiento.
“No es una cosa que se descarte”, sostuvo al ser preguntado sobre esa posibilidad.
El funcionario explicó que la determinación dependerá de cuánta agua esté disponible y de cómo pueda manejarse el servicio por sectores.
“El poder focalizar el servicio en unas áreas puede ayudar a ofrecer el servicio de manera planificada”, señaló, al explicar que una de las alternativas bajo evaluación sería “mover el agua de sector en sector por un periodo ya predeterminado”.
La AAA discutirá con los alcaldes de los municipios afectados una estrategia sobre el manejo de válvulas y la distribución del servicio mientras duren los trabajos. Agregó que, hasta el momento, ese plan ha sido discutido con los alcaldes de Guaynabo y Bayamón.
La gobernadora indicó, además, que la AAA otorgará créditos a los abonados que confrontaron problemas con el suministro de agua en las pasadas semanas o meses.
El director ejecutivo de la AAA sostuvo que los clientes no tendrían que realizar gestiones adicionales para recibir el ajuste, pues la corporación pública se encargaría de computarlo.
“Por varias semanas ya hemos experimentado bajas presiones de agua en zonas de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza y en algunas partes de Isla Verde. Ante esto, le pedí al director ejecutivo de la AAA que evalúe y se le dé crédito a las personas que por las pasadas semanas, y meses, debería decir, no han recibido el servicio de agua potable. Creo que es lo menos que la AAA puede hacer con la gente que no ha recibido agua”, sostuvo González.
La mandataria también ordenó al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) congelar, desde la noche del jueves, el precio del agua embotellada y otros artículos relacionados.
La Orden 2026-003 de DACO congela los precios de artículos de primera necesidad, como agua embotellada, hielo, cisternas de agua —incluyendo servicios de instalación, reparación y mantenimiento—, envases para el almacenamiento de agua y servicios de acarreo y distribución de agua.
La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, advirtió en entrevista con WKAQ-580 que la situación en su municipio ya es crítica, particularmente para comerciantes, personas encamadas, familias con niños y refugios de animales que dependen del agua potable.
Nazario sostuvo que en Loíza hay comercios que llevan hasta 16 días sin servicio de agua y que algunos han tenido que gastar más de $300 diarios en la compra de agua para poder continuar operando.
“No podemos estar resignados, seguimos levantando la voz porque no somos los alcaldes, es la gente. Yo tengo encamados, tengo niños, hay un hogar en Piñones con dos encamados (...) los comerciantes levantan su voz y tienen razón”, manifestó.
La ejecutiva municipal pidió más camiones cisterna para atender la emergencia y solicitó apoyo de otros municipios.
Nazario también mencionó el caso de un refugio de animales que enfrenta dificultades por la falta de agua.
La alcaldesa, además, hizo un llamado al Departamento de la Familia y a otras agencias del gobierno a integrarse a la respuesta, particularmente para atender a las poblaciones más vulnerables.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: