Los puertorriqueños, ya afectados por los cortes de luz, ahora también enfrentan escasez de agua

SAN JUAN, Puerto Rico — Miles de puertorriqueños se enfrentan a una escasez de agua tan grave que el gobernador del territorio estadounidense ha movilizado a la Guardia Nacional y los servicios de emergencia reciben llamadas a diario.

Las autoridades no han señalado públicamente la causa, y la escasez afecta principalmente a algunas zonas de las ciudades más pobladas de la isla, incluida la capital, San Juan. La empresa de servicios públicos de la isla extrae agua de ríos, embalses y acuíferos subterráneos que, en el pasado, han proporcionado un suministro suficiente para los 3.2 millones de habitantes de la isla.

Los residentes se ven obligados a comprar agua potable, gastar dinero en lavanderías y subir cubos pesados por varias plantas de escaleras para lavar los platos, tirar de la cadena del inodoro y ducharse. Las personas mayores y las personas con discapacidad son las que más dificultades tienen; los líderes de la comunidad señalan que algunas han tenido que ser hospitalizadas debido a la persistencia de la escasez de agua.

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Jorge Figueroa, líder comunitario de varios barrios desfavorecidos de San Juan, se encontraba una mañana reciente junto a su coche respondiendo a las preguntas de los vecinos, que se preguntaban cuándo pasaría el próximo camión cisterna.

“Están jugando con la salud y la vida de la gente”, afirmó Figueroa.

La escasez es generalizada

Algunos clientes de San Juan empezaron a quejarse de cortes intermitentes en el servicio hace más de un año, y el gobernador ha reconocido que la infraestructura lleva décadas sin recibir inversiones ni mantenimiento.

Los cortes de agua se han agravado tanto que el alcalde Miguel Romero presentó una demanda contra la Autoridad de Aguas y Alcantarillados de Puerto Rico a finales de mayo.

Personas como Jeannette Mercado Rodríguez llevan hasta dos semanas sin agua, justo cuando empieza el abrasador verano puertorriqueño y los meteorólogos ya están emitiendo avisos por calor.

“Esto es realmente agotador; es desesperante”, dijo.

Esta mujer de 52 años es una de las afortunadas: hay un camión cisterna aparcado cerca de su complejo de viviendas sociales, Las Margaritas. Pero aun así tiene que subir cada día cinco cubos y diez botellas de dos litros hasta su piso, situado en la tercera planta. Hace poco se lesionó el hombro al hacerlo.

“A veces no podemos soportarlo’, dijo Mercado, confesando que se ha derrumbado y ha llorado. ”Aquí hay personas mayores, personas postradas en cama”.

Cerca de 40,000 clientes se vieron afectados por cortes de agua durante el primer fin de semana de junio. Esto llevó a la gobernadora Jenniffer González a movilizar a la Guardia Nacional, que comenzó a distribuir agua mediante cuatro camiones con una capacidad de 2000 galones (7,570 litros) cada uno.

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La Compañía de Turismo de Puerto Rico ha traído camiones cisterna adicionales con una capacidad de 12,800 galones (48,453 litros) para ayudar a abastecer a los hoteles y los alojamientos de alquiler a corto plazo.

La necesidad de agua es tan grande que incluso el Departamento de Agricultura de Puerto Rico desinfectó dos camiones grandes destinados al transporte de leche y los utilizó para distribuir agua potable.

A pesar de esas medidas, el agua sigue siendo escasa para muchos en San Juan y sus alrededores. Al menos un camión cisterna estacionado en una comunidad empobrecida permaneció vacío durante un par de días, y los residentes vitorearon al camión cisterna cuando llegó, llamando «héroes» a los trabajadores municipales. Otros residentes también se quejan de que el gobierno no les informa de cuándo pasará el camión cisterna, por lo que quienes están trabajando se lo pierden.

“Ha sido un desastre”, afirmó Luz Laborde, presidenta de una asociación de vecinos de Santurce, un barrio obrero de San Juan. “Esto es inhumano… Está destrozando el estado emocional de la gente".

Los puertorriqueños reclaman agua

Una mañana de hace poco, decenas de puertorriqueños, tanto jóvenes como mayores, abarrotaron la sala del tribunal, ansiosos por conocer la sentencia sobre la demanda que el alcalde de San Juan había interpuesto contra la empresa de agua y alcantarillado de la isla, mientras se preguntaban cuándo volverían a tener agua.

“Estamos agotados”, dijo Marcia Soler París, una líder comunitaria de 61 años. “No deberíamos vivir así. No nos merecemos esto”.

Cada día, al amanecer, suenan los teléfonos mientras la gente de San Juan y otros lugares cuenta si tiene agua, solo un chorrito o nada en absoluto.

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Soler llama a la oficina de gestión de emergencias cada dos días para pedir un camión cisterna para ella y sus vecinos. Vive con su hija, que tiene tres hijos de 13, 10 y 4 años, y juegan al fútbol todos los días. Al igual que muchos otros, no tienen cisterna.

“No sé lo que es ver un chorro de agua”, dijo Soler, que hace poco se gastó 40 dólares en una lavandería y se vio obligada a comprar vasos y platos de plástico para su familia.

Los costes adicionales están ejerciendo una gran presión sobre los presupuestos de muchos habitantes de esta isla de 3.2 millones de personas, donde más del 40% vive por debajo del umbral de la pobreza.

Soler comentó que algunos de sus vecinos, que están postrados en cama, y sus cuidadores se ven obligados a utilizar toallas y toallitas húmedas para asearlos. Otra vecina es ciega, por lo que la gente le lleva agua a su piso.

Durante años, los cortes de electricidad crónicos han sido una gran fuente de frustración para muchos puertorriqueños. Ahora, los problemas con el agua también ocupan uno de los primeros puestos de la lista.

En Villa Kennedy, un complejo de viviendas sociales cercano, Elizabeth Sánchez, de 79 años, explicó cómo se lesionó la espalda cargando cubos de agua. Su marido ya no puede ayudarla porque se lesionó la espalda por el mismo motivo.

“Lo que estamos pasando es horrible”, dijo mientras empezaba a llorar.

Un juez ordena a un grupo de expertos que investiguen los problemas con el agua

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En febrero de 2025, el gobernador de Puerto Rico nombró a Luis González Delgado presidente ejecutivo de la Autoridad de Aguas y Alcantarillados de la isla.

Meses después, el exdirector regional Roberto Martínez Toledo fue destituido. Sin embargo, Martínez ha sido nombrado recientemente miembro de una nueva comisión designada por un juez para colaborar con la agencia en la investigación y resolución de la escasez crónica de agua.

El alcalde de San Juan, que pertenece al partido del gobernador, afirmó que si Martínez no hubiera sido destituido de su cargo, “no estaríamos aquí hablando de este asunto”.

El nuevo director de la empresa de agua y alcantarillado culpó a Martínez de algunos de los problemas.

“(La crisis) se podría haber evitado si Roberto Martínez hubiera contestado al teléfono el primer día que le llamé”, declaró González a los periodistas esta semana, y añadió que está dispuesto a trabajar con él.

Algunos puertorriqueños exigen la dimisión de González y reclaman el regreso de Martínez a su antiguo cargo, mientras que un número cada vez mayor culpa a la gobernadora de la situación. El miércoles por la noche, la gobernadora anunció que se han puesto en marcha todos los proyectos destinados a reparar las infraestructuras hidráulicas, con una inversión de 217 millones de dólares.

Las personas que no tienen agua afirman que siguen recibiendo facturas por este servicio.

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