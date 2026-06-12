“Baquiné para los ángeles”: una celebración de la vida a 10 años de la tragedia de Pulse

Para celebrar la vida de Leroy Valentín Fernández, “el bebé de la casa”, su hermana, Yesenia Valentín Fernández, viajó, junto a su otra hermana y su cuñada, desde Ponce, Puerto Rico, para recordarlo como siempre lo hace: con alegría.

Leroy fue una de 49 víctimas mortales en el tiroteo ocurrido en la discoteca Pulse hace ya 10 años, el 12 de junio de 2016.

“Mi hermano siempre me decía ‘vive el hoy y el día a día, porque no sabemos si mañana estamos’. El tenía 25 años, era el más pequeño y la alegría de la casa, y así lo recordamos siempre como era, alegre y feliz”, indicó Yesenia, quien, tras terminar el evento “Pulse 10: Baquiné for the Angels”, se unió a muchos otros de los presentes en la iglesia “Spirit of Joy”, para bailar salsa y merengue, dándole un toque de celebración de vida a lo que fue la tragedia más grande ocurrida en Orlando, en el estado de Florida.

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Antes de comenzar la actividad, el ambiente era de camaradería. Entre besos y abrazos, muchos se saludaban, pues se han conocido en las distintas actividades conmemorativas realizadas a través de los años. Entre la tristeza y la fortaleza que han desarrollado, han creado fuertes lazos como comunidad.

1 / 10 | Comunidad LGBTQ+ en Orlando vuelve a pintar de colores el cruce frente al lugar donde ocurrió la masacre de Pulse. La comunidad LGBTQI+ en Orlando llevó a cabo una manifestación en las inmediaciones de lo que fue el club nocturno Pulse luego de que el estado de Florida eliminó los colores de la bandera arcoíris en un cruce para recordar a las 49 víctimas de un tiroteo en 2016, entre ellos 23 puertorriqueños. - Suministrada 1 / 10 Comunidad LGBTQ+ en Orlando vuelve a pintar de colores el cruce frente al lugar donde ocurrió la masacre de Pulse La comunidad LGBTQI+ en Orlando llevó a cabo una manifestación en las inmediaciones de lo que fue el club nocturno Pulse luego de que el estado de Florida eliminó los colores de la bandera arcoíris en un cruce para recordar a las 49 víctimas de un tiroteo en 2016, entre ellos 23 puertorriqueños. Suministrada Compartir

Una vez se llenó el salón, el ambiente se transformó en un silencio solemne, hasta que la maestra de ceremonias, la reportera Nancy Alvarez, dejó claro que, 10 años después de la tragedia, se reconoce el dolor, el amor y las memorias que permanecen entre todos. Por ello, se creó esta actividad como un espacio donde pudieran recordar colectivamente a las víctimas a través de la dignidad, la cultura y la sanación.

“Con el baquiné, a través de la música, el ritual, la comunidad y el apoyo emocional, nos apoyamos unos a otros, celebrando la vida de los 49 ángeles. Nadie debe cargar el dolor en soledad; no están solos, estamos en comunidad”, dijo.

Asimismo, luego de unas palabras del reverendo Stanley Ramos, la congresista Gabrielle “Gabby” Giffords, quien se convirtió en una líder del movimiento en favor de la seguridad con las armas de fuego tras sobrevivir a un tiroteo, en 2011, ofreció un poderoso mensaje.

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“He conocido los días más oscuros, de dolor y recuperación incierta, pero frente a la desesperación, me encontré frente a la parálisis y la afasia, dando un paso tras otro”, dijo Giffords, quien recibió un tiro en la cabeza en aquel momento.

“Estoy librando una segunda batalla: la lucha para detener la violencia armada, una forjada por la tragedia y el dolor. Estamos en una encrucijada. Podemos permitir que los tiroteos continúen o actuar. Podemos proteger a nuestros hijos y a nuestras familias. Podemos votar y estar del lado correcto de la historia”, dijo al concluir su mensaje.

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Entonces, el salón se transformó. Un fuerte retumbar de tambores llenó el área de sonidos y, poco a poco, el ritmo, la música y las canciones tornaron el ambiente en uno de celebración de la vida de esos 49 “ángeles” a quienes estaba dedicado el baquiné organizado por la organización “Del Ambiente”.

Con destreza y maestría en la tradición afrocaribeña del baquiné, el grupo de artistas que llegó de Loíza, incluyendo a Margie Lacén, erizó la piel de los presentes mientras mencionaban los nombres de los fallecidos, cantaban y bailaban, invitando al público a unirse a ellos.

Ricardo Negrón Almodóvar describe la actividad como un sueño de Nancy Rosado, directora de la organización. Negrón Almodóvar, puertorriqueño residente en Orlando, activista y cofundador de Del Ambiente, entidad que trabaja con la población LGBTQ+, labora también en Florida con diferentes organizaciones sin fines de lucro, incluyendo aquellas que promueven el derecho al voto entre los hispanos.

Él es un ejemplo fehaciente de cómo una tragedia no se olvida, pero se logra vivir con ella.

“Estuve en Pulse esa noche y, ‘por suerte’, fui solo, logrando salir ileso físicamente, aunque emocionalmente impactado”, dijo. “Me había mudado de Puerto Rico en 2015, y lo de Pulse ocurrió a menos de un año de haber llegado. Iba allí buscando ambiente, en mi idioma”, añadió.

El activista dijo que pasó meses buscando la manera de entender lo que había pasado y de ayudar a otros, hasta darse cuenta de que él también necesitaba ayuda. Con el tiempo, aunque no olvida, aprendió “a vivir con ese trauma”.

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El tiroteo en Pulse estaba dirigido a la comunidad LGBTQ+. Negrón Almodóvar indica que, en cuanto a la política en Florida, se está atacando todo lo relacionado con diversidad.

“Entidades que estarían celebrando ahora el Mes del Orgullo se han retirado por miedo a represalias. Eso, añadido a que en Florida la lucha por el control de armas es cuesta arriba, hace un poco más difícil el panorama. Lo de las armas nos impacta a todos, no solo a los de un partido, grupo étnico o grupo de edad, incluyendo a los niños. Tenemos que encontrar ese punto medio entre estar seguros y mantener ciertos derechos constitucionales. Sí hay que establecer restricciones o niveles que no permitan que sea tan fácil el acceso a las armas para tratar de evitar sucesos como el de Pulse y el de la escuela de Parkland, en Florida, en 2018”, dijo, aludiendo a la masacre escolar.

En cuanto a sentirse perseguido por el miedo luego de un suceso tan traumático, dice que no quiere dejarse dominar por él.