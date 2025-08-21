Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
21 de agosto de 2025
88°bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estado de Florida borra los colores del cruce peatonal frente al club Pulse

La obra se había hecho para recordar a las 49 víctimas del tiroteo de 2016

21 de agosto de 2025 - 4:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El tiroteo en Pulse, un club nocturno en Orlando, se registró el 12 de junio de 2016. (Archivo)
La pintura de colores rendía homenaje a las víctimas de la mayor masacre en la historia reciente contra la comunidad LGBTI en Estados Unidos, pues el 12 de junio de 2016 un tirador dejó 49 muertos y 53 heridos en el club Pulse, en su mayoría latinos de minorías sexuales.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Gobierno del estado de Florida borró los colores de la bandera de la diversidad sexual en un cruce peatonal frente al club Pulse en Orlando, donde 49 personas LGBTI murieron en un tiroteo de 2016, según denunció este jueves el senador estatal Carlos Guillermo Smith.

RELACIONADAS

El legislador, el primer senador latino LGBTI del estado, acusó de “vandalismo ilegal” al Departamento de Transporte de Florida (FDOT, en inglés) por borrar los colores del arcoíris a mitad de la noche en medio de un esfuerzo del Gobierno estatal por eliminar este tipo de cruces en toda la región.

“El cruce de arcoíris se pintó aquí no solo para recordar las vidas de las 49 personas, en su mayoría LGBTQ y de color, que asesinaron aquí, pero también para mantener seguros a los peatones y visitantes que vienen aquí año tras años a mostrar su respeto por las vidas arrebatadas aquí”, declaró en un video desde el sitio.

La pintura de colores rendía homenaje a las víctimas de la mayor masacre en la historia reciente contra la comunidad LGBTI en Estados Unidos, pues el 12 de junio de 2016 un tirador dejó 49 muertos y 53 heridos en el club Pulse, en su mayoría latinos de minorías sexuales.

Organizaciones civiles ya habían criticado en el último aniversario del atentado al gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, por omitir cualquier referencia a las comunidades LGBTI e hispanas en su pronunciamiento para recordar el atentado.

“No puedo creer que la Administración de DeSantis haya realizado este acto tan hostil contra la ciudad de Orlando, que haya insultado a las familias y sobrevivientes de esta horrible tragedia, y que lo hayan hecho de esta manera, en medio de la noche porque sabían que era algo malo”, comentó ahora el senador Smith.

El hecho ocurre mientras trasciende que el FDOT ha enviado cartas a ciudades como Miami Beach y Cayo Hueso (Key West), bastiones de la comunidad LGBTI, para que eliminen sus cruces de arcoíris o afronten sanciones económicas a partir del 3 de septiembre.

DeSantis ha impulsado restricciones como la realización en público de shows con ‘drag queens’, una ley bautizada por sus críticos como ‘Don’t say gay’ (No digas gay) que prohíbe hablar de orientación sexual e identidad de género en escuelas, y la ‘Stop WOKE’, que restringe discusiones sobre racismo y sexismo en aulas y oficinas.

Tags
Breaking NewsPulseOrlandoFloridaRon DeSantisComunidad LGBTQ+
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 21 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: