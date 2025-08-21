Estados Unidos registra histórica pérdida de 1.4 millones de migrantes en el primer semestre de Trump

Miami (EE.UU.) - Estados Unidos perdió 1.4 millones de migrantes en los primeros seis meses de la Administración de Donald Trump, lo que marca la primera caída de la población inmigrante desde la década de 1960, reveló este jueves un informe del Pew Research Center, referente del estudio demográfico del país.

El instituto calculó 51.9 millones de inmigrantes en Estados Unidos en junio, un 2.6 % menos que el récord de 53.3 millones registrado en enero, cuando comenzó la segunda presidencia de Trump, quien ha implementado 181 acciones ejecutivas para restringir la llegada de migrantes o deportarlos, según cita el reporte.

Con ello, la proporción de inmigrantes en la población estadounidense cayó de un máximo histórico de 15.8 % en enero a un 15.4 % en junio, detalló el centro de investigación.

Además, esto implica una pérdida de 750,000 trabajadores, pues el 19 % de la fuerza laboral de Estados Unidos era inmigrante en junio, por debajo del 20 % de enero.

La reducción de migrantes es significativa porque es la primera vez que sucede “en más de medio siglo” y “la última vez que se vio algo así fue durante la Gran Depresión”, expresó a EFE el director de investigación sobre raza y etnicidad del Pew Research Center, Mark López.

“Y datos preliminares de julio también sugieren que la caída ha continuado aún más. ¿Por qué sucede esto? Hay diferentes razones. Primero, hay menos inmigrantes viniendo la país”, expuso López en una entrevista.

Las políticas de Trump

La disminución de migrantes en Estados Unidos “es parcialmente el resultado” de las políticas de Trump, indicó López, quien aclaró que “también es natural el ir y venir de los inmigrantes” y “algunos planeaban abandonar el país” antes del comienzo de su presidencia.

Pero también enunció las medidas del mandatario que han resultado en menores cruces desde la frontera con México, el incremento en las deportaciones, y el impulso para que las personas abandonen el país de forma voluntaria.

“Así que es una combinación de factores, pero las políticas de la Administración están afectando el número de personas que llegan a la frontera sur y eso es algo que está contribuyendo a parte de la caída”, detalló.

Estados Unidos arrestó a más de 352,000 inmigrantes indocumentados en los primeros 200 días de la Administración de Trump y ha deportado a 324,000, lo que equivaldría a un récord de 1,620 al día, según reportó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la semana pasada.

Cambios en la población indocumentada y el origen

El Pew Research Center también estimó que en 2023 la población indocumentada ascendió a un récord de 14 millones de personas, un crecimiento que continuó en 2024 y se revirtió en 2025, aunque calcula que el nivel aún está por encima de hace dos años.

Los inmigrantes indocumentados en el país aumentaron en 3.5 millones de 2021 a 2023, el mayor incremento de la historia para un periodo de dos años, destaca el estudio.

La población indocumentada “probablemente ha empezado a caer en 2025”, en parte por el incremento de las deportaciones y las menores protecciones bajo la Administración de Trump, según la investigación, que advierte de que aún es demasiado pronto para dar nuevos estimados concretos de cifras.

México permanece como el principal país de origen de todos los migrantes, 11.4 millones o el 22 % del total, pero esta proporción ha caído desde el 29 % de 2010, añade el estudio.

Aunque más de la mitad de los migrantes son de Latinoamérica, que representan el 52 % del total o 26,7 millones de personas, el segundo país de origen es India (3.2 millones o 6 % del total), el tercero es China (3 millones o 6 %), y el cuarto es Filipinas (2.1 millones de personas o 4 %).