Emiten advertencia de inundaciones: estos son los pueblos afectados

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones, en la tarde del lunes, para varios municipios por un aumento de lluvia relacionado con humedad que entra en la zona.

Según el boletín del SNM, los municipios bajo advertencia son:

Camuy, Hatillo, Lares, Utuado: hasta las 5:30 p.m.

Naranjito: hasta las 5:00 p.m.

Bayamón: hasta las 4:15 p.m.

Dorado, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta: expirada.

De acuerdo a la oficina federal, en los municipios afectados podría haber inundaciones de áreas bajas o de poco drenaje, al igual que flujos peligrosos sobre cruces de baja elevación.

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