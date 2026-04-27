Emiten advertencia de inundaciones: estos son los pueblos afectados
En las zonas impactadas ya se han reportado entre dos a cuatro pulgadas de precipitación
27 de abril de 2026 - 3:55 PM
27 de abril de 2026 - 3:55 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones, en la tarde del lunes, para varios municipios por un aumento de lluvia relacionado con humedad que entra en la zona.
Según el boletín del SNM, los municipios bajo advertencia son:
Camuy, Hatillo, Lares, Utuado: hasta las 5:30 p.m.
Naranjito: hasta las 5:00 p.m.
Bayamón: hasta las 4:15 p.m.
Dorado, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta: expirada.
De acuerdo a la oficina federal, en los municipios afectados podría haber inundaciones de áreas bajas o de poco drenaje, al igual que flujos peligrosos sobre cruces de baja elevación.
Las áreas afectadas ya registraron entre dos a cuatro pulgadas de precipitación y se espera al menos entre una a dos pulgadas adicionales mientras la advertencia esté vigente.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: