Humedad aumentará índices de calor y probabilidad de lluvia: aquí los detalles

El aumento en la humedad y una vaguada cerca de la región incrementará la sensación de calor y el desarrollo de aguaceros en la mitad norte de Puerto Rico a partir de la tarde del lunes.

Así lo informó Manuel Ramos, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

“En la tarde de hoy se espera una transición a un tempo más activo”, sostuvo Ramos a El Nuevo Día. “Tenemos vientos del sur y sureste trayendo aguaceros al área, y bastante humedad que está llegando”.

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“Tenemos humedad más de lo normal entrando por el mar Caribe, Santa Cruz y moviéndose al norte, persistiendo sobre nosotros en el día de hoy”, agregó.

El panorama se despejaría más cerca del viernes, comentó. “Esta humedad estará con nosotros la mayor parte de la semana laboral”.

Señaló que “también tenemos una vaguada en niveles medianos y altos cerca de la región, que también va a ayudar que con la humedad a que se formen aguaceros durante la tarde”.

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En fin, explicó que “por estos factores se espera que sea un día más activo en la tarde del interior hacia la mitad norte de Puerto Rico”.

Asimismo, dijo que “también tenemos un riesgo limitado de calor, lo que también ayuda a fortalecer esos aguaceros cuando se logren formar”.

“Con todo esto se espera el riesgo limitado a elevado de inundaciones para la mitad de norte de Puerto Rico”, por lo que “son posibles algunas inundaciones urbanas y en riachuelos”, apuntó.