Tras la pista de imputado por asesinato en La Guancha: piden ayuda para dar con su paradero

La Policía busca dar con el paradero de Alexander Vega Medina, de 26 años y residente de Ponce, imputado de un asesinato ocurrido la noche del 23 de mayo en el estacionamiento de La Guancha.

Agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos del área de Ponce, solicitaron la cooperación de la ciudadanía para localizar al individuo, que figura entre los 10 más buscados del área policíaca de Ponce.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 23 de mayo en La Guancha. Allí, Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años, compartía con la expareja de Vega Medina cuando se originó una presunta discusión entre ambos.

En medio del altercado, el imputado presuntamente utilizó un arma de fuego y le realizó múltiples disparos, causándole la muerte. Posteriormente, abandonó el lugar, según la Uniformada.

Por estos hechos, la jueza Carlia Soto Padua, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto en ausencia por cargos de asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas e infracción a la Ley 54-1989 de Prevención de la Violencia Doméstica.

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Durante la vista de causa para arresto o Regla 6, Soto Padua le fijó una fianza de $1,270,000 al imputado. Además, emitió una orden de arresto, por lo que las autoridades buscan dar con el paradero de Vega Medina.