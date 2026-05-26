Radican cargos en ausencia contra sospechoso por asesinato de joven en La Guancha

1 / 9 Sin freno la violencia: varios crímenes que marcaron el fin de mayo en Puerto Rico

Un joven fue asesinado en la noche del viernes 22 de mayo en los predios de un estacionamiento del complejo recreativo La Guancha, en Ponce. La víctima fue identificada como Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años, quien murió tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala. La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.

Alex Figueroa Cancel