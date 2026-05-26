Radican cargos en ausencia contra sospechoso por asesinato de joven en La Guancha
Al hombre de 26 años se le imputa asesinar al acompañante de su expareja mientras ambos compartían en el complejo recreativo
26 de mayo de 2026 - 6:57 PM
26 de mayo de 2026 - 6:57 PM
Tras la radicación de cargos en ausencia por parte de las autoridades, el Tribunal de Ponce determinó en la tarde del martes causa para arresto contra Alexander Vega Medina, de 26 años, por el asesinato de un joven ocurrido el pasado sábado en el estacionamiento del complejo recreativo La Guancha, en Ponce.
La jueza Carlia Soto Padua encontró causa en todos los cargos presentados por la Fiscalía, fijó una fianza global de $1,270,000 y expidió una orden de arresto contra el imputado.
Según la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron en la noche del 23 de mayo, cuando la víctima, Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años, se encontraba en el lugar compartiendo con la expareja de Vega Medina.
Al suscitarse una discusión entre ambos, el hombre imputado presuntamente utilizó un arma de fuego y realizó múltiples disparos, causándole la muerte de Catro Rodríguez en el acto, según surge del informe policial.
El caso fue consultado por el agente Samuel Ríos Berrocales, de la División de Homicidios del CIC de Ponce, con la fiscal Ada Torres Pérez, quien instruyó la radicación de cargos en ausencia, que incluyen asesinato en primer grado, violaciones por transportación y uso de armas de fuego sin licencia y disparar o apuntar un arma de fuego, así como maltrato y maltrato mediante restricción de la libertad bajo la Ley 54 de Violencia Doméstica.
Las autoridades continúan con la investigación del caso.
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