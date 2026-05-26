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Radicarán cargos contra tres sospechosos de varios robos en gasolineras de Aguadilla y Moca

La pesquisa también involucra a dos menores de 16 años, cuyos casos se trabajarían por separado

26 de mayo de 2026 - 11:05 AM

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Estimaron un total que sobrepasaría las 50 denuncias entre los tres sospechosos. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades se aprestan a radicar cargos este martes contra tres adultos arrestados como sospechosos de una serie de robos en gasolineras de Aguadilla y Moca, una pesquisa que también involucra a dos menores de 16 años.

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El inspector Eduardo Rivera, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, indicó a El Nuevo Día que los tres adultos fueron detenidos el lunes como parte de la investigación relacionada con cuatro robos reportados en estaciones de gasolina de ambos municipios.

De forma preliminar, Rivera informó que a los adultos se les estarían formulando cargos por violaciones a la Ley de Armas, robo agravado, daños agravados y apropiación ilegal.

“Estimamos un total que sobrepasaría las 50 denuncias, si sumamos los (cargos que se les radicarán a los) tres”, sostuvo el inspector.

En cuanto a los menores, ambos varones de 16 años, el proceso se trabajaría por separado. Rivera indicó que ya se realizó una consulta con el procurador de Menores, quien determinaría el curso de la radicación durante la tarde.

El director del CIC de Aguadilla destacó que la cooperación ciudadana fue clave para adelantar la pesquisa y lograr las detenciones.

“La cooperación ciudadana es sumamente importante y fue un factor determinante en este caso”, expresó Rivera, al señalar que la información confidencial recibida fue corroborada mediante varios procesos investigativos.

Entre los incidentes bajo investigación figuran dos robos reportados en la madrugada del sábado en Aguadilla, con apenas minutos de diferencia.

El primero se reportó a las 4:25 a.m. en la gasolinera Gulf, en la avenida Victoria. Según el informe policíaco, un hombre de tez blanca, vestido con chaqueta negra y pantalón corto, ingresó al local e intentó acceder a la cabina.

Al no lograrlo, presuntamente anunció el robo mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego y comenzó a golpear el cristal, mientras el empleado logró ocultarse.

A las 4:44 a.m., se reportó un segundo robo en la gasolinera Mobil 1, ubicada en la PR-2, kilómetro 129.6, en el barrio Victoria. Allí, un individuo con características similares, presuntamente armado, cometió el robo y se apropió de un blower marca Ryobi, color verde, con su cargador y batería, además de vapes y mercancía del local.

Durante ese incidente, también se reportaron daños a la puerta posterior del establecimiento, a los cristales de la cabina y a un extintor.

Horas más tarde, agentes del Distrito de Moca investigaron otros dos incidentes de robo.

Uno de estos ocurrió en la gasolinera Gulf, localizada en la PR-111, kilómetro 4.6, en Moca, donde un hombre, mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego, se apropió de $100 en efectivo.

Minutos después, fue reportado otro robo en la gasolinera Ultra Top, ubicada en la PR-111, kilómetro 4. Allí, según la Policía, un hombre armado se apropió de $8,000 de las máquinas tragamonedas, $40 en efectivo de la caja registradora y una cartera negra.

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Breaking NewsMocaAguadillaRobosPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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