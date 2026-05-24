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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre asesinado en estacionamiento de La Guancha en Ponce

Una llamada a la Policía Municipal alertó sobre el incidente

24 de mayo de 2026 - 10:05 PM

Updated At

Actualizado el 24 de mayo de 2026 - 8:32 AM

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La Policía en Ponce investiga el asesinato a tiros de un hombre en la noche del sábado en el estacionamiento de La Guancha, en Ponce. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Por

Un hombre fue asesinado en la noche de este viernes en los predios de un estacionamiento del complejo recreativo La Guancha, en Ponce.

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La Policía Municipal de Ponce confirmó a El Nuevo Día que el hombre falleció en la escena tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala.

Este fue identificado como Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años y residente de Ponce, informó la Policía estatal en la mañana del domingo.

El incidente violento ocurrió a las 8:45 p.m. El cuerpo policial fue alertado sobre disparos en el lugar mediante una llamada telefónica.

Los agentes que respondieron hallaron el cuerpo de la víctima sobre el pavimento.

La Policía Municipal resaltó que personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce están a cargo de la pesquisa.

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