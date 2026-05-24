Identifican a hombre asesinado en estacionamiento de La Guancha en Ponce
Una llamada a la Policía Municipal alertó sobre el incidente
24 de mayo de 2026 - 10:05 PM
Actualizado el 24 de mayo de 2026 - 8:32 AM
24 de mayo de 2026 - 10:05 PM
Actualizado el 24 de mayo de 2026 - 8:32 AM
Un hombre fue asesinado en la noche de este viernes en los predios de un estacionamiento del complejo recreativo La Guancha, en Ponce.
La Policía Municipal de Ponce confirmó a El Nuevo Día que el hombre falleció en la escena tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala.
Este fue identificado como Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años y residente de Ponce, informó la Policía estatal en la mañana del domingo.
El incidente violento ocurrió a las 8:45 p.m. El cuerpo policial fue alertado sobre disparos en el lugar mediante una llamada telefónica.
Los agentes que respondieron hallaron el cuerpo de la víctima sobre el pavimento.
La Policía Municipal resaltó que personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce están a cargo de la pesquisa.
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