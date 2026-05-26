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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan asesinato-suicidio en el expreso Baldorioty en Carolina

La Policía recomienda a los conductores que tomen rutas alternas

26 de mayo de 2026 - 12:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Cuerpo de Investigación Criminal asumió la pesquisa. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

En medio de la escalada de violencia que enfrenta la isla, una mujer fue asesinada, este martes, en el interior de una guagua Hyundai Tucson en la salida del expreso Román Baldorioty de Castro, en dirección de Carolina hacia Río Piedras, confirmó la Policía.

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Según la información preliminar, en la escena también fue encontrado un hombre en el interior de una guagua Toyota Tacoma gris, quien fue transportado de emergencia hasta una institución hospitalaria del área, donde posteriormente se certificó su muerte.

Actualmente, lo que se sabe es que las autoridades fueron alertadas mediante una llamada que reportaba disparos en el lugar. Al llegar, los agentes se toparon con la escena del crimen. De momento, el caso es investigado como un asesinato-suicidio.

La Policía todavía no ha confirmado si el hombre y la mujer tenían una relación sentimental y si existía una orden de protección al amparo de la Ley 54-1989 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

Al presente, ninguno de los dos involucrados ha sido identificado oficialmente por la Uniformada.

Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en unión al fiscal de turno, se hizo cargo de la pesquisa.

La Policía recomendó a los conductores a utilizar rutas alternas, ya que la vía permanecerá cerrada mientras continúa la investigación de la escena.

Con este reciente caso, la cifra de mujeres asesinadas en lo que va de año en Puerto Rico aumentó a 16.

En tanto, el total de asesinatos reportados en este 2026 subió a 202. Es decir, 30 más que los reportados para la misma fecha en 2025.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICCarolinaAsesinatos
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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