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Arrestan a Eddie Manso, exalcalde de Loíza, por guiar ebrio

La detención ocurrió luego de que golpeó a un policía con el retrovisor del vehículo que conducía

28 de julio de 2026 - 6:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A Eddie Manso se le investiga por supuestamente utilizar propiedad del Municipio para una actividad política. <font color="yellow">(Archivo)</font>
Eddie Manso Fuentes fue alcalde de Loíza por el Partido Nuevo Progresista (PNP) del 2005 al 2016.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó hoy, martes, que el exalcalde de Loíza Eddie Manso Fuentes fue arrestado por supuestamente conducir ebrio.

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En un comunicado de prensa, la Uniformada señaló que la detención tuvo lugar a eso de las 8:35 de la noche de ayer, lunes, frente a los apartamentos Akuatica, ubicados en la carretera PR-187, en Carolina.

Según el informe policiaco, Manso Fuentes, de 64 años, “conducía su vehículo de motor cuando impactó con el espejo retrovisor a una sargento de la Policía”.

“Al ser intervenido por los agentes, Manso expedía un fuerte olor a alcohol, siendo detenido y llevado al cuartel, donde se le realizó la prueba de alcohol mediante aliento arrojando 0.198% de alcohol en su organismo”, agregó.

“El caso fue citado para una fecha posterior”, agregó.

Manso Fuentes fue alcalde de Loíza por el Partido Nuevo Progresista (PNP) del 2005 al 2016.

Agentes adscritos a la División de Tránsito Carolina se encuentran a cargo de la investigación.

Durante el fin de semana, la Policía arrestó a 121 personas en Puerto Rico por conducir bajo los efectos del alcohol.

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Breaking NewsLoízaPolicía de Puerto RicoArrestos
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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