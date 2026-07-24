Cortaron la luz y las cámaras: se llevan cajero con $51,940 en Las Piedras
Los sospechosos irrumpieron en dos negocios y forzaron el acceso a la bóveda de una cooperativa
24 de julio de 2026 - 11:27 AM
Actualizado el 24 de julio de 2026 - 11:35 AM
24 de julio de 2026 - 11:27 AM
Actualizado el 24 de julio de 2026 - 11:35 AM
Un grupo de individuos cortó el servicio eléctrico y desconectó las cámaras de seguridad de dos negocios en Las Piedras para apropiarse de un cajero automático que contenía $51,940, informó el jueves la Policía.
De acuerdo con la Uniformada, los hechos fueron reportados en Centro Piezas Plus y Seguros Coop, ubicados en la calle José Celso Barbosa, en el barrio Collores.
Según la investigación preliminar, los sospechosos escalaron inicialmente el edificio de Centro Piezas Plus, que se encuentra aledaño a la agencia de seguros, después de presuntamente cortar los cables de electricidad y del sistema de vigilancia.
Desde allí, lograron entrar a Seguros Coop, donde supuestamente forzaron una puerta corrediza y rompieron el cristal frontal del establecimiento.
Una vez dentro del local, forzaron la puerta que daba acceso a la bóveda donde se encontraba el cajero automático de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Las Piedras y se llevaron el equipo.
La agente Yasmary Ortiz Ortiz, de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, continuará con la pesquisa.
La Policía agregó que, hasta el momento, no se han realizado arrestos en relación con este escalamiento.
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