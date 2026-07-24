Hombre sufre herida abierta tras agresión con un tubo en Mayagüez

Un hombre resultó herido luego de que otro individuo presuntamente lo agrediera con un tubo durante la madrugada de este viernes en el barrio Dulces Labios, en Mayagüez.

De acuerdo con la Policía, el incidente se reportó cerca de las 2:38 a.m. en la calle Ramírez de Arellano.

El querellante alegó que el agresor lo golpeó en el brazo izquierdo y en el área de la cabeza, lo que le provocó una herida abierta.

Tras el incidente, el perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria para recibir atención médica. Su condición fue descrita como estable.