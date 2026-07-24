Hombre sufre herida abierta tras agresión con un tubo en Mayagüez
El querellante alegó que el agresor lo golpeó en el brazo izquierdo y en el área de la cabeza
24 de julio de 2026 - 7:34 AM
24 de julio de 2026 - 7:34 AM
Un hombre resultó herido luego de que otro individuo presuntamente lo agrediera con un tubo durante la madrugada de este viernes en el barrio Dulces Labios, en Mayagüez.
De acuerdo con la Policía, el incidente se reportó cerca de las 2:38 a.m. en la calle Ramírez de Arellano.
El querellante alegó que el agresor lo golpeó en el brazo izquierdo y en el área de la cabeza, lo que le provocó una herida abierta.
Tras el incidente, el perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria para recibir atención médica. Su condición fue descrita como estable.
El caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez para que continúe con la investigación.
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