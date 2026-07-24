Joven resulta herida en la cabeza tras agresión frente a negocio en Mayagüez
La perjudicada alegó que el incidente ocurrió cerca de la 1:50 a.m. de este viernes
24 de julio de 2026 - 7:23 AM
24 de julio de 2026 - 7:23 AM
La Policía investiga una agresión grave contra una joven de 22 años ocurrida durante la madrugada de este viernes frente al negocio La Candela, en la calle De Diego, en Mayagüez.
Según la investigación preliminar, la perjudicada alegó que fue agredida cerca de la 1:50 a.m. y sufrió heridas contundentes en la parte posterior de la cabeza.
La joven fue transportada a un hospital de la zona para recibir atención médica. Al momento, las autoridades no han precisado su condición de salud.
El caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez para que continúe la pesquisa.
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