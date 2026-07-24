Joven resulta herida en la cabeza tras agresión frente a negocio en Mayagüez

La Policía investiga una agresión grave contra una joven de 22 años ocurrida durante la madrugada de este viernes frente al negocio La Candela, en la calle De Diego, en Mayagüez.

Según la investigación preliminar, la perjudicada alegó que fue agredida cerca de la 1:50 a.m. y sufrió heridas contundentes en la parte posterior de la cabeza.

La joven fue transportada a un hospital de la zona para recibir atención médica. Al momento, las autoridades no han precisado su condición de salud.