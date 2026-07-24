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Hallan cadáver en estado de descomposición en el interior de una residencia en Fajardo

El hallazgo ocurrió en la noche del jueves

24 de julio de 2026 - 6:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por ahora, el cuerpo será transportado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para efectos de autopsia y determinación de la causa de la muerte. (Alex Figueroa Cancel)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan las circunstancias que rodean el hallazgo de un cuerpo sin vida en la noche del jueves, en el interior de una residencia en la urbanización Monte Brisas, en Fajardo.

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Según un informe de la Uniformada, una llamada al cuartel alertó a sobre la situación. “Al llegar a la escena, los uniformados encontraron en el interior de la vivienda el cuerpo de una persona que aún no ha sido identificado, en avanzado estado de descomposición”, lee el mismo.

Por ahora, el cuerpo será transportado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para efectos de autopsia y determinación de la causa de la muerte.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, junto al fiscal de turno, están a cargo de la investigación.

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