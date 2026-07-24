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Ola de calor más reciente en España deja 151 muertes en tres días: van 2,680 este verano

Se trata de la tercera, que comenzó el martes y terminó este jueves

24 de julio de 2026 - 7:00 AM

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Se trata de una cifra inferior a los fallecimientos de las anteriores dos olas de calor. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Madrid - La tercera ola de calor de este verano en España, que comenzó este martes y finalizó el jueves, provocó 151 muertes atribuibles a causas relacionadas con las altas temperaturas, por lo que se elevan a 2,680 las defunciones vinculadas al exceso de temperatura desde el 15 de mayo, cuando el Ministerio de Salud activó el plan de calor para el periodo estival.

Según las estimaciones del sistema español de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), en la tercera ola de calor se han producido en España un total de 151 muertes atribuibles a estas causas, aunque los datos son preliminares y habrá que esperar una semana para que sean más estables.

Se trata de una cifra inferior a los fallecimientos de las anteriores dos olas de calor: en la primera ola, del 21 al 25 de junio, se registraron 333 muertes, y en la segunda, que tuvo lugar del 5 al 9 de julio, fueron 454.

Varias personas disfrutan de un picnic a orillas del río Sena durante un día soleado, el lunes, 25 de mayo de 2026, en París. Una ola de calor primaveral continuaba el martes azotando partes de Europa Occidental.Se registró una temperatura de 95.2 grados Fahrenheit en los Jardines Botánicos de Kew, en Londres, según informó el Servicio Meteorológico Británico.Tres hombres se refrescan en las altas temperaturas veraniegas bajo una pequeña cascada en el arroyo Eisbach, en Múnich, Alemania, el martes 26 de mayo de 2026.
1 / 19 | Arde Europa: potente ola de calor afecta varios países y bate récords de temperatura. Varias personas disfrutan de un picnic a orillas del río Sena durante un día soleado, el lunes, 25 de mayo de 2026, en París. Una ola de calor primaveral continuaba el martes azotando partes de Europa Occidental. - Michel Euler

El sistema MoMo, desarrollado por la Unidad de Vigilancia de la Mortalidad diaria del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, no es un registro de muertes reales, sino que hace una proyección estadística cruzando las temperaturas y la mortalidad diaria observada con la esperada para ese periodo de tiempo (‘sobremortalidad’).

La mayor ‘sobremortalidad’ de esta tercera ola de calor, que afecta sobre todo a los más vulnerables, agravando patologías previas, se produjo el 23 de julio, cuando se registraron 61 muertes, en contraste con el día anterior, en el que hubo 47 fallecimientos y con el primer día, que dejó 43 decesos.

El tercer y último día de la tercera ola de calor del verano de España ha dejado unas temperaturas muy elevadas, por lo que se activó el aviso rojo (peligro extraordinario) en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana (este de España), donde se llegaron a alcanzar los 44 grados centígrados en algunas zonas.

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