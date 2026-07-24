Ola de calor más reciente en España deja 151 muertes en tres días: van 2,680 este verano

Madrid - La tercera ola de calor de este verano en España, que comenzó este martes y finalizó el jueves, provocó 151 muertes atribuibles a causas relacionadas con las altas temperaturas, por lo que se elevan a 2,680 las defunciones vinculadas al exceso de temperatura desde el 15 de mayo, cuando el Ministerio de Salud activó el plan de calor para el periodo estival.

Según las estimaciones del sistema español de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), en la tercera ola de calor se han producido en España un total de 151 muertes atribuibles a estas causas, aunque los datos son preliminares y habrá que esperar una semana para que sean más estables.

Se trata de una cifra inferior a los fallecimientos de las anteriores dos olas de calor: en la primera ola, del 21 al 25 de junio, se registraron 333 muertes, y en la segunda, que tuvo lugar del 5 al 9 de julio, fueron 454.

1 / 19 | Arde Europa: potente ola de calor afecta varios países y bate récords de temperatura. Varias personas disfrutan de un picnic a orillas del río Sena durante un día soleado, el lunes, 25 de mayo de 2026, en París. Una ola de calor primaveral continuaba el martes azotando partes de Europa Occidental. - Michel Euler 1 / 19 Arde Europa: potente ola de calor afecta varios países y bate récords de temperatura Varias personas disfrutan de un picnic a orillas del río Sena durante un día soleado, el lunes, 25 de mayo de 2026, en París. Una ola de calor primaveral continuaba el martes azotando partes de Europa Occidental. Michel Euler Compartir

El sistema MoMo, desarrollado por la Unidad de Vigilancia de la Mortalidad diaria del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, no es un registro de muertes reales, sino que hace una proyección estadística cruzando las temperaturas y la mortalidad diaria observada con la esperada para ese periodo de tiempo (‘sobremortalidad’).

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La mayor ‘sobremortalidad’ de esta tercera ola de calor, que afecta sobre todo a los más vulnerables, agravando patologías previas, se produjo el 23 de julio, cuando se registraron 61 muertes, en contraste con el día anterior, en el que hubo 47 fallecimientos y con el primer día, que dejó 43 decesos.