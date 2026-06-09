Aumentan los topes de elegibilidad del programa de vivienda Pronto Pa’ Tu Casa

Tras la actualización anual del Departamento de la Vivienda federal (HUD, en inglés) a sus tablas de elegibilidad, el tope de ingresos para cualificar a programas de vivienda subsidiados en Puerto Rico se elevó en un 2.6%, lo que ampliará el universo de familias con acceso a la iniciativa Pronto Pa’ Tu Casa, que aún cuenta con cerca de $88 millones disponibles.

El director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), Ricardo Álvarez Barreto, precisó que, para un individuo, el límite anual de ingresos ascendió de $54,050 a $55,450, misma proporción por la que se ajustarán los topes aplicables a familias de hasta ocho personas. En el caso de una familia con esa cantidad de integrantes, el tope de elegibilidad para el programa Pronto Pa’ Tu Casa subió de $101,850 a $104,550.

Los nuevos límites, que entraron en vigor el 1 de junio, se fijan calculando el 120% del ingreso medio, dependiendo del tamaño de la composición familiar.

En conferencia de prensa desde La Fortaleza, Álvarez Barreto precisó que las nuevas tablas se aplicarán a casos que estuvieran bajo consideración de bancos hipotecarios.

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“Posiblemente, haya personas que no hayan cualificado (bajo las tablas anteriores de HUD), pero pueden someter (el caso) nuevamente. Los bancos están bien atentos y saben cómo trabajar con el programa. Se han estado cerrando casos en 25 a 27 días. Es un asunto de capacitación, y ya el banco sabe cómo trabajar con estos casos y, de seguro, no van a dejar que estos clientes se vayan”, dijo Álvarez Barreto, quien no pudo precisar, de momento, cuántas familias adicionales ganarán elegibilidad.

A Pronto Pa’ Tu Casa, se le asignaron, en enero, $100 millones en fondos de HUD, de los cuales aún restan $88 millones.

A la fecha, según la AFV, se ha logrado asistir en la compra de hogares a 297 familias por un total de $13.8 millones, o un promedio de $46,000 por caso.