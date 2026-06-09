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Aumentan los topes de elegibilidad del programa de vivienda Pronto Pa’ Tu Casa

El límite de ingresos se incrementó en un 2.6% para familias de entre una y ocho personas

9 de junio de 2026 - 12:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El programa Pronto Pa' Tu Casa está diseñado para familias de ingresos bajos a moderados. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

Tras la actualización anual del Departamento de la Vivienda federal (HUD, en inglés) a sus tablas de elegibilidad, el tope de ingresos para cualificar a programas de vivienda subsidiados en Puerto Rico se elevó en un 2.6%, lo que ampliará el universo de familias con acceso a la iniciativa Pronto Pa’ Tu Casa, que aún cuenta con cerca de $88 millones disponibles.

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El director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), Ricardo Álvarez Barreto, precisó que, para un individuo, el límite anual de ingresos ascendió de $54,050 a $55,450, misma proporción por la que se ajustarán los topes aplicables a familias de hasta ocho personas. En el caso de una familia con esa cantidad de integrantes, el tope de elegibilidad para el programa Pronto Pa’ Tu Casa subió de $101,850 a $104,550.

Los nuevos límites, que entraron en vigor el 1 de junio, se fijan calculando el 120% del ingreso medio, dependiendo del tamaño de la composición familiar.

En conferencia de prensa desde La Fortaleza, Álvarez Barreto precisó que las nuevas tablas se aplicarán a casos que estuvieran bajo consideración de bancos hipotecarios.

“Posiblemente, haya personas que no hayan cualificado (bajo las tablas anteriores de HUD), pero pueden someter (el caso) nuevamente. Los bancos están bien atentos y saben cómo trabajar con el programa. Se han estado cerrando casos en 25 a 27 días. Es un asunto de capacitación, y ya el banco sabe cómo trabajar con estos casos y, de seguro, no van a dejar que estos clientes se vayan”, dijo Álvarez Barreto, quien no pudo precisar, de momento, cuántas familias adicionales ganarán elegibilidad.

A Pronto Pa’ Tu Casa, se le asignaron, en enero, $100 millones en fondos de HUD, de los cuales aún restan $88 millones.

A la fecha, según la AFV, se ha logrado asistir en la compra de hogares a 297 familias por un total de $13.8 millones, o un promedio de $46,000 por caso.

“Esperamos impactar cerca de 2,600 familias con los $100 millones”, señaló el director de la AFV, quien recalcó que los interesados en el programa Pronto Pa’ Tu Casa pueden visitar el portal recuperacion.pr.gov.

Tags
Autoridad para el Financiamiento de la ViviendaHUDfondos federalesCompra de casasHogares
ACERCA DEL AUTOR
Manuel Guillama Capella
Manuel Guillama CapellaArrow Icon
Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno,...
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