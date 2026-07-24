“Resulta hasta insensible”: Justicia responde a las críticas de exfiscal del caso de Gabriela Nicole
En comunicado de prensa, el jefe de los fiscales, Juan Ramos García, le salió al paso al licenciado Orlando Velázquez
24 de julio de 2026 - 1:40 PM
24 de julio de 2026 - 1:40 PM
Aibonito - El Departamento de Justicia refutó las expresiones públicas realizadas por el exfiscal Orlando Velázquez sobre el caso por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario luego que un jurado encontró culpable a Elvia Cabrera Rivera y mientras continúa el proceso judicial contra la otra coacusada e hija de Cabrera Rivera, Anthonieska Avilés Cabrera.
El jefe de los Fiscales, Juan Ramos García, defendió, en declaraciones escritas, la determinación de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, de llevar el caso a juicio y cuestionó los señalamientos realizados por Velázquez, quien fue asignado inicialmente al proceso y posteriormente se apartó de la representación del Ministerio Público.
“Hay casos que, por su gravedad y por el profundo dolor que causan, exigen que el Departamento de Justicia llegue hasta las últimas consecuencias. El asesinato de una niña inocente es uno de ellos. La secretaria de Justicia tomó la firme determinación de que este caso se litigara en un juicio”, indicó Ramos García.
Además, añadió que, tras evaluar la totalidad de las circunstancias y la evidencia obtenida, la secretaria de Justicia tomó esa decisión convencida de que era lo correcto y que era el deber de la agencia procurar justicia para Pratts Rosario y su familia, “como lo hacemos para todas las víctimas de delito”.
“Lamentablemente, esa decisión ha provocado expresiones que no reflejan la realidad por parte de un exfiscal que recomendó una negociación y finalmente abandonó el caso alegando una justificación distinta a la que hoy expone públicamente”, sostuvo Ramos García.
De esta forma, Ramos García reaccionó a las expresiones realizadas por Velázquez, quien, incluso, reveló que en un momento dado se llevaron a cabo conversaciones para alcanzar un preacuerdo en el caso.
“Yo me reuní con Mayra (López Mulero, abogada de Cabrera Rivera) e incluso se discutió con la subsecretaria (Annette Esteves) la posibilidad de un preacuerdo en este caso”, indicó Velázquez en el programa Jugando Pelota Dura de TeleOnce, quien especificó que el preacuerdo incluía una “recalificación sustancial”, con una pena mixta de cárcel y probatoria.
Asimismo, el exfiscal habló sobre la “figura del cooperador”, aludiendo a que no se le dio dicha instrucción al jurado que encontró culpable a Cabrera Rivera. No obstante, la realidad es que la defensa intentó incluir dicho elemento, pero la Fiscalía se opuso y el juez falló a favor del Ministerio Público.
“De hecho, a mí me llamó la atención que, como parte de las instrucciones del jurado, no se dio la instrucción de la figura del cooperador porque yo entendía que también se pudo dar la instrucción de cooperador, como que Elvia cooperó para un evento que causó la muerte de Gabriela y esa instrucción de un delito menor nunca se dio”, subrayó el exfiscal, quien además criticó la investigación que realizó la Policía de Puerto Rico relacionado con este caso.
Ramos García añadió que, un día después del veredicto, “resulta hasta insensible desviar la atención hacia una discusión personalista cuando lo verdaderamente importante es que se hizo justicia para una niña inocente y su familia”.
“Además, discutir públicamente aspectos de la prueba y la investigación de un caso, conociendo que ya comenzó el juicio contra otra coacusada por los mismos hechos, resulta contrario a los principios éticos que deben regir la profesión de todo fiscal y abogado, pues puede afectar la sana administración de la justicia”, enfatizó.
Asimismo, mencionó que, desde el inicio, el caso contó con cuatro fiscales y el respaldo total del Departamento de Justicia en distintas áreas, incluyendo procuradores, agentes investigadores, técnicos de asistencia a víctimas y otros funcionarios de la agencia.
“Fue un verdadero esfuerzo de equipo junto a la Oficina del Jefe de los Fiscales. Decir lo contrario falta a la verdad. Como jefe de los Fiscales, puedo dar fe de que la secretaria ha respaldado, y siempre respaldará, la labor del Ministerio Público. Siempre actuaremos conforme a derecho y en beneficio de las víctimas. A Gabriela Nicole Pratts Rosario se le ha hecho justicia, y eso es lo verdaderamente importante”, puntualizó.
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