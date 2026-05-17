Esta es la quinta y última entrega de la serie "Desafío de vivienda asequible" en la que se explora el estado del sector inmobiliario residencial y posibles soluciones a la crisis que afecta a miles de familias en Puerto Rico.

En Puerto Rico, pasan los años sin que se concreten soluciones para aliviar la crisis de vivienda que experimenta la clase trabajadora, particularmente el segmento joven, a pesar de que múltiples estudios advierten que la falta de techo seguro limita el desarrollo y es uno de los detonantes de la emigración.

“Todo el mundo quiere vivienda asequible. Eliezer Molina quiere, Raúl Santiago Bartolomei quiere, yo quiero vivienda asequible", expresó el desarrollador Alejandro Brito.