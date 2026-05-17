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prima:Cinco soluciones para aliviar la crisis de vivienda

Establecer límites para que las residencias heredadas estén vacías y reducir o diferir el pago de arbitrios de construcción figuran entre las alternativas que proveen expertos

17 de mayo de 2026 - 11:10 PM

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Sharon Minelli Pérez
Por Sharon Minelli Pérez
Periodista de Negociossharon.perez@gfrmedia.com
Nota del editor
Esta es la quinta y última entrega de la serie "Desafío de vivienda asequible" en la que se explora el estado del sector inmobiliario residencial y posibles soluciones a la crisis que afecta a miles de familias en Puerto Rico.

En Puerto Rico, pasan los años sin que se concreten soluciones para aliviar la crisis de vivienda que experimenta la clase trabajadora, particularmente el segmento joven, a pesar de que múltiples estudios advierten que la falta de techo seguro limita el desarrollo y es uno de los detonantes de la emigración.

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Todo el mundo quiere vivienda asequible. Eliezer Molina quiere, Raúl Santiago Bartolomei quiere, yo quiero vivienda asequible", expresó el desarrollador Alejandro Brito.

Según Brito, cuando se trata del acceso a la vivienda, hay un punto de convergencia entre distintos sectores de la sociedad, desde los constructores como él, hasta el senador independiente y el investigador de la Universidad de Puerto Rico, respectivamente. La diferencia para alcanzarlo “es cómo llegamos”.