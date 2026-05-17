En Puerto Rico, pasan los años sin que se concreten soluciones para aliviar la crisis de vivienda que experimenta la clase trabajadora, particularmente el segmento joven, a pesar de que múltiples estudios advierten que la falta de techo seguro limita el desarrollo y es uno de los detonantes de la emigración.
“Todo el mundo quiere vivienda asequible. Eliezer Molina quiere, Raúl Santiago Bartolomei quiere, yo quiero vivienda asequible", expresó el desarrollador Alejandro Brito.
Según Brito, cuando se trata del acceso a la vivienda, hay un punto de convergencia entre distintos sectores de la sociedad, desde los constructores como él, hasta el senador independiente y el investigador de la Universidad de Puerto Rico, respectivamente. La diferencia para alcanzarlo “es cómo llegamos”.