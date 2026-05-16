- Nota de la Editora: Este es el tercer reportaje de la serie “Desafío de vivienda asequible” en la que se explora el estado del sector inmobiliario residencial y posibles soluciones a la crisis que afecta a miles de familias en Puerto Rico.

A nueve meses de firmadas dos leyes que fueron presentadas como alternativas para atender la crisis de vivienda en el país, las mismas no se han puesto del todo en vigor, porque todavía no tienen los reglamentos requeridos.

Se trata de las leyes 100 y 101 de 2025, firmadas en agosto del año pasado por la gobernadora Jenniffer González Colón.

¿Qué establecen las leyes?

La Ley 100 de 2025 amplía los parámetros que definen lo que es una vivienda de interés social y aclara que la revisión de topes de los precios de este tipo de unidades se basará en los límites de la Administración de Vivienda Federal (FHA). La ley cambia los incentivos que otorga al desarrollador para recibir la calificación de vivienda de interés social, al ampliar el criterio de quién puede beneficiarse.

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En el caso de la Ley 101 crea un nuevo marco legal, pero en este caso para promover las residencias “de alto impacto económico”. La nueva ley aplica específicamente a las personas o empresas dedicadas a la construcción de viviendas que excedan los límites de precios fijados por FHA para cada municipio. Este año, los límites esablecidos por la agencia federal van desde $541,287 hasta $690,000.

La ley ofrece concesiones para facilitar este tipo de proyecto. Por ejemplo, el estatuto ordena acelerar procesos ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y permitir que los desarrolladores usen el depósito de los clientes como parte del capital que se utilizará para financiar las obras.

¿Qué se construye en Puerto Rico?

El análisis de En Pies Cuadrados apunta a que en la actualidad, el número de proyectos de vivienda en etapa de construcción en Puerto Rico representa apenas una tercera parte de los proyectos turísticos y de tipo condohotel que buscan erigirse en la isla.

No hay un lugar centralizado que permita conocer cuántos proyectos residenciales se construyen en la actualidad en la isla o están previstos para comenzar construcción a corto plazo.

Empero, a pedidos de este medio, Banco Popular de Puerto Rico y FirstBank ofrecieron una lista de los proyectos estrictamente residenciales, irrespectivamente de su canon de alquiler o precio de venta, y que han apoyado monetariamente.

Los proyectos pueden ser de alquiler o de compra de vivienda.

En conjunto, ambas instituciones han otorgado financiamientos que totalizan sobre $600 millones.

Por su parte, Oriental Bank informó que al presente, no ha otorgado financiamientos recientes para el desarrollo de vivienda.

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Proyectos respaldados por Banco Popular durante el 2025 y los primeros cuatro meses del 2026

<b>Región</b> <b>Número de Proyectos</b> <b>Unidades*</b> <b>Financiamiento</b> Este 5 758 $204,605,000 Metro 4 115 $101,199,144 Norte 1 138 $45,000,000 Sur 2 165 $24,815,000 Oeste 3 143 $23,289,500 Total 15 1,319 $398,908,644

*Incluye unidades para la venta y unidades para renta subsidiada.

Proyectos respaldados por FirstBank al presente

<b>Localización</b> <b>Nombre del Proyecto</b> <b>Unidades*</b> <b>Financiamiento </b> <b>Etapa</b> San Juan Proyecto Ensueño (TFS Housing Dev LLC) 89 $33,000,000 Completado San Juan Plaza 844 (Caribbean Apt Holdings LLC) 44 $7,588,000 Construcción al 95% Guaynabo Vista al Norte (Nordenblick LLC) 102 $21,502,093 Construcción al 68% Guayama Brisas del Mar Village 123 $27,525,000 Completado San Juan The Icon (The Icon Condominium LLC) 30 $33,000,000 Completado al 82% Bayamón Santa Juanita Housing for the Elderly 100 $14,000,000 Completado al 35% Santa Isabel Valley Village (Jacaranda Village LLC) 292 $75,000,000 Completado al 25% Total 7 780 $211,615,093

*Incluye unidades para la venta y unidades para alquiler. Pueden ser viviendas o apartamentos.

Estatus de los reglamentos

Pero ambas leyes proveen para que se aprueben reglamentos. En el caso de la Ley 100, la responsabilidad es del Departamento de la Vivienda y en el caso de la Ley 101, es de DACO. Al momento, ninguno de los dos reglamentos está radicado.

En el caso de la Ley 100, el Departamento de Estado confirmó que aún no tienen el reglamento. Mientras, Vivienda no contestó las peticiones de este medio para que actualizaran el estatus de esa reglamentación.

El secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, confirmó que todavía está en proceso de preparar una orden administrativa, en lugar de un reglamento, junto al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).