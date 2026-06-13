Dejan el cristal hecho pedazos: se roban $8,000 en efectivo del interior de una guagua en Cayey

Un hombre denunció ante la Policía que alguien causó daños a su vehículo y se apropió de dinero en efectivo que se encontraba en su interior, en hechos ocurridos el viernes en la PR-14, kilómetro 72, del barrio Montellano, frente a un negocio, en Cayey.

Según el informe preliminar, el querellante, de 46 años, precisó que el ladrón rompió el cristal frontal lateral izquierdo de su guagua Toyota 4Runner color negra y del año 1999. Acto seguido, logró acceso al interior del vehículo y se apropió de $8,000 en efectivo.

El incidente, ocurrido en una zona comercial del área, es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Cayey.