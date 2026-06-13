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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dejan el cristal hecho pedazos: se roban $8,000 en efectivo del interior de una guagua en Cayey

El hurto del dinero se reportó durante la tarde del viernes en la PR-14

13 de junio de 2026 - 9:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Broken glass in a pick-up truck.
Una imagen de archivo de un hurto en un vehículo. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre denunció ante la Policía que alguien causó daños a su vehículo y se apropió de dinero en efectivo que se encontraba en su interior, en hechos ocurridos el viernes en la PR-14, kilómetro 72, del barrio Montellano, frente a un negocio, en Cayey.

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Según el informe preliminar, el querellante, de 46 años, precisó que el ladrón rompió el cristal frontal lateral izquierdo de su guagua Toyota 4Runner color negra y del año 1999. Acto seguido, logró acceso al interior del vehículo y se apropió de $8,000 en efectivo.

El incidente, ocurrido en una zona comercial del área, es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Cayey.

No obstante, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar con el esclarecimiento del caso llamando al 787-343-2020 o a través de X (antes Twitter) en @PRPDNoticias y en Facebook.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICCayey
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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