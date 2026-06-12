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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fraude en Trujillo Alto: sujetos alteran máquina de juegos para obtener premio de $2,500

Así fue como, según la Policía, alteraron el equipo para cometer el delito

12 de junio de 2026 - 3:25 PM

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“Siempre he estado opuesto a la legalización de estas máquinas de juego de azar fuera de los casinos certificados. No veo la razón de la insistencia de continuar creando una sociedad de juego justificado por las ansias desmedidas de seguir gastando dinero de un pueblo cada vez menor”, puntualizó Aponte.
Una imagen de archivo de una máquina de juegos.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico investiga una querella de fraude reportada a las 11:10 a.m. de hoy, viernes, en hechos ocurridos en un supermercado ubicado en el centro comercial Plaza Trujillo, en dicho municipio.

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Según la investigación preliminar, un empleado informó que, en la noche del jueves, tres individuos con mascarillas y gorras de béisbol entraron al supermercado y se dirigieron al área donde se encuentran las máquinas de juegos.

Acto seguido, mientras dos de los sujetos vigilaban el área, el tercero utilizó un destornillador para abrir el panel de control de una de las máquinas, logrando acceso a su programación, según la Uniformada.

Luego, el individuo alteró la configuración del equipo, provocando que la máquina reconociera una cantidad superior. Como resultado de esta manipulación, obtuvo un comprobante fraudulento de premio por $2,500.

El agente Luis Rivera, del Distrito de Trujillo Alto, investigó preliminarmente los hechos y refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, quienes continuarán con la pesquisa.

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Breaking NewsTrujillo AltoPolicía de Puerto RicoSeguridadfraude
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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