Fraude en Trujillo Alto: sujetos alteran máquina de juegos para obtener premio de $2,500

La Policía de Puerto Rico investiga una querella de fraude reportada a las 11:10 a.m. de hoy, viernes, en hechos ocurridos en un supermercado ubicado en el centro comercial Plaza Trujillo, en dicho municipio.

Según la investigación preliminar, un empleado informó que, en la noche del jueves, tres individuos con mascarillas y gorras de béisbol entraron al supermercado y se dirigieron al área donde se encuentran las máquinas de juegos.

Acto seguido, mientras dos de los sujetos vigilaban el área, el tercero utilizó un destornillador para abrir el panel de control de una de las máquinas, logrando acceso a su programación, según la Uniformada.

Luego, el individuo alteró la configuración del equipo, provocando que la máquina reconociera una cantidad superior. Como resultado de esta manipulación, obtuvo un comprobante fraudulento de premio por $2,500.