NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer es atacada con pirotecnia desde un vehículo en movimiento en el Viejo San Juan

La querellante recibió una herida abierta en la pantorrilla a causa del incidente

29 de diciembre de 2025 - 5:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la Policía Municipal de San Juan. (Alex Figueroa Cancel)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una mujer fue presuntamente atacada con pirotecnia desde un vehículo en movimiento a las 2:50 p.m. del lunes en la calle Norzagaray del Viejo San Juan.

Según un informe de la Policía Municipal de San Juan, la querellante alegó que la pirotecnia le causó una herida abierta en la pantorrilla izquierda.

Al momento no hay descripción del vehículo que arrojó los explosivos.

La mujer fue atendida por paramédicos en el lugar aunque no fue llevada a un centro médico, pues solicitó pasar en un vehículo privado.

El caso es investigado por la Policía Municipal de San Juan.

Breaking NewsPolicía Municipal de San JuanViejo San JuanPirotecnia
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
