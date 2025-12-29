Mujer es atacada con pirotecnia desde un vehículo en movimiento en el Viejo San Juan
La querellante recibió una herida abierta en la pantorrilla a causa del incidente
29 de diciembre de 2025 - 5:41 PM
Una mujer fue presuntamente atacada con pirotecnia desde un vehículo en movimiento a las 2:50 p.m. del lunes en la calle Norzagaray del Viejo San Juan.
Según un informe de la Policía Municipal de San Juan, la querellante alegó que la pirotecnia le causó una herida abierta en la pantorrilla izquierda.
Al momento no hay descripción del vehículo que arrojó los explosivos.
La mujer fue atendida por paramédicos en el lugar aunque no fue llevada a un centro médico, pues solicitó pasar en un vehículo privado.
El caso es investigado por la Policía Municipal de San Juan.
