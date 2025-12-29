Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Peatón de 86 años fallece atropellado por conductor que abandonó la escena en Cabo Rojo

Otra persona murió en un accidente fatal en Humacao

29 de diciembre de 2025 - 7:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este domingo, la Policía había reportado 273 muertes en accidentes vehiculares, once menos que los 284 registrados a la misma fecha en el 2024. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un peatón falleció atropellado por un conductor que abandonó la escena en la tarde de este domingo en Cabo Rojo, informó la Policía.

El “hit and run” fue reportado a eso de las 6:40 p.m., en el kilómetro 13.1 de la carretera PR-100.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “el conductor involucrado se marchó del lugar sin brindar información”.

El peatón fue identificado como Javier Ascencio Arroyo, de 86 años.

El fiscal Andy Rodríguez ordenó el levantamiento del cadáver, mientras que el agente José Forestier, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, se quedó a cargo de la pesquisa.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 77 muertes de peatones en incidentes de tránsito, cuatro más que los 73 registrados a la misma fecha en el 2024.

Por otro lado, en un caso no relacionado, un conductor falleció en un accidente reportado a eso de las 6:53 de la tarde de ayer, en la carretera PR‑53, en Humacao.

En comunicado de prensa, la Policía indicó que Rolando Vicente Rodríguez, de 55 años, “conducía un vehículo Subaru Impreza WRX STI, color azul, tablilla JRY‑977, en dirección de sur a norte, cuando perdió el control y dominio del volante al viajar a una velocidad mayor a la permitida por ley".

“El automóvil impactó un árbol y, debido a la fuerza del impacto, se partió a la mitad y la parte frontal, impactó el poste que sostiene los letreros de salida. A consecuencia de los golpes y heridas recibidas, el conductor falleció en el lugar”, agregó el informe policiaco.

La investigación fue realizada por la agente Dianne Nieves González, de la División de Autopista Humacao, y la fiscal Astrid Rivera, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 273 muertes en accidentes vehiculares, once menos que los 284 registrados a la misma fecha en el 2024.

Tags
Policía de Puerto RicoHit and runAccidentes de TránsitoPeatones
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 29 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: