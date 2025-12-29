Peatón de 86 años fallece atropellado por conductor que abandonó la escena en Cabo Rojo

Un peatón falleció atropellado por un conductor que abandonó la escena en la tarde de este domingo en Cabo Rojo, informó la Policía.

El “hit and run” fue reportado a eso de las 6:40 p.m., en el kilómetro 13.1 de la carretera PR-100.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “el conductor involucrado se marchó del lugar sin brindar información”.

El peatón fue identificado como Javier Ascencio Arroyo, de 86 años.

El fiscal Andy Rodríguez ordenó el levantamiento del cadáver, mientras que el agente José Forestier, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, se quedó a cargo de la pesquisa.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 77 muertes de peatones en incidentes de tránsito, cuatro más que los 73 registrados a la misma fecha en el 2024.

Por otro lado, en un caso no relacionado, un conductor falleció en un accidente reportado a eso de las 6:53 de la tarde de ayer, en la carretera PR‑53, en Humacao.

En comunicado de prensa, la Policía indicó que Rolando Vicente Rodríguez, de 55 años, “conducía un vehículo Subaru Impreza WRX STI, color azul, tablilla JRY‑977, en dirección de sur a norte, cuando perdió el control y dominio del volante al viajar a una velocidad mayor a la permitida por ley".

“El automóvil impactó un árbol y, debido a la fuerza del impacto, se partió a la mitad y la parte frontal, impactó el poste que sostiene los letreros de salida. A consecuencia de los golpes y heridas recibidas, el conductor falleció en el lugar”, agregó el informe policiaco.

La investigación fue realizada por la agente Dianne Nieves González, de la División de Autopista Humacao, y la fiscal Astrid Rivera, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia.