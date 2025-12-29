Balacera deja el saldo de un hombre asesinado y dos mujeres heridas en Toa Baja
Según la Policía, el ataque a tiros fue desde un vehículo oscuro
29 de diciembre de 2025 - 6:34 AM
Un hombre fue asesinado y dos mujeres resultaron heridas en una balacera que la Policía investiga desde la noche de este domingo, en Toa Baja.
El tiroteo fue reportado a eso de las 9:49 p.m., frente a una gasolinera en la carretera PR-2.
De acuerdo con la información preliminar, uno o más individuos realizaron varios disparos desde un vehículo color oscuro.
Las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar a la escena, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre que fue identificado como Joleyxon Martínez Rodríguez, alias “Mezclita”, de 34 años.
Las dos mujeres heridas fueron transportadas a hospitales del área. De inmediato se desconocía la condición de ambas.
Agentes adscritos a la División de Homicidios de Bayamón y el fiscal Orlandy Cabrera Valentín se hicieron cargo de la pesquisa.
Hasta este domingo, la Policía había reportado 459 asesinatos en lo que va de este año, 33 menos que los 492 registrados a la misma fecha en el 2024.
