Balacera deja el saldo de un hombre asesinado y dos mujeres heridas en Toa Baja

Un hombre fue asesinado y dos mujeres resultaron heridas en una balacera que la Policía investiga desde la noche de este domingo, en Toa Baja.

El tiroteo fue reportado a eso de las 9:49 p.m., frente a una gasolinera en la carretera PR-2.

De acuerdo con la información preliminar, uno o más individuos realizaron varios disparos desde un vehículo color oscuro.

Las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar a la escena, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre que fue identificado como Joleyxon Martínez Rodríguez, alias “Mezclita”, de 34 años.

Las dos mujeres heridas fueron transportadas a hospitales del área. De inmediato se desconocía la condición de ambas.

Agentes adscritos a la División de Homicidios de Bayamón y el fiscal Orlandy Cabrera Valentín se hicieron cargo de la pesquisa.